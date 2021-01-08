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Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Ocak 8 Cuma

8 Ocak 2021 Cuma gününün önemli manşetlerinden Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

08 Ocak 2021 Cuma 12:44
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Ocak 8 Cuma
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Akbank çalışanları için 50.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 50.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler

Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 50.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 50.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 50.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 12:44
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