İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 16 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:27
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar
Takip Et:

Akbank çalışanları için 50.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 50.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler

Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 50.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 50.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 50.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
TrustBase (TBE) coin nedir? TBE Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
ICON (ICX) coin nedir? ICX Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması
Loser (LOWB) coin nedir? LOWB Token açıklaması

Popüler Haberler

Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mayıs 2021
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayıs 16 2021
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 16 Mayıs 2021 Pazar
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Tarım kredisi hangi bankalar veriyor? 2021 tarım kredisi kaç günde çıkar?
Survivor 2021 90. bölüm fragmanı 11 Mayıs 2021 Salı TV 8
Teşkilat Rainer kimdir, kim oynuyor?
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2021
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Teşkilat Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say biyografisi
Teşkilat Zehra kimdir, kim oynuyor?
Teşkilat dizisindeki Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.