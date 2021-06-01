İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Haziran 1 Salı

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Haziran 1 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 04:11
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Haziran 1 Salı
Takip Et:

Akbank çalışanları için 50.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 50.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler

Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 50.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 50.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 50.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.


Son Güncelleme: 01.06.2021 04:11
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?
Esnafa müjde geldi hibe desteğinden kimler yararlanacak?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Garanti Bankası senetle kredi veriyor mu? Senet karşılığı kredi nasıl alınır?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?

Popüler Haberler

Garanti BBVA 10.000 TL Haziran 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 1 Haziran 2021 Salı
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Haziran 1 Salı
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 1 Haziran 2021 Salı
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Doğum iznine hangi haftada çıkılır? 2021 Doğum izni nasıl kullanılır?
Maraşlı Hamiyet kimdir? Güneş Hayat hakkında bilgiler
Kanal D canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMADIR
HES kodu neden gelmiyor? HES kodu alma işlemleri
TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 1 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı
Emanet dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Rüya Coriç biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
İŞKUR işbaşı eğitim projeleri için verilen aylıklar ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
İhaleye girebilmek 2021 için sgk borcu sınırı
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.