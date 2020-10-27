İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ekim 27 Salı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! haberine dair tüm yeni ayrıntılar 27.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

27 Ekim 2020 Salı 03:43
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ekim 27 Salı
Takip Et:

Akbank çalışanları için 50.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 50.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler


Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 50.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 50.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 50.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 03:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları

Popüler Haberler

Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ekim 27 Salı
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 27 Ekim 2020 Salı
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 27 Ekim 2020 Salı
Esnafa KOSGEB destek kredisi veren bankalar ve kredi şartları Ekim 2020
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 27 Ekim 2020 Salı Kyk bursu ayın kaçında yatar?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Renault F1'den neden diskalifiye edildi?
Bekçiler polisliğe geçiş yapabilir mi, polisliğe geçiş var mıdır, şartları nelerdir? Bekçilikten polis olma
Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
S-400’lerin Türkiye’ye Katkısı Olacak Mı? S-400'ün ne farkı var? Amerika Türkiye'ye ne gibi yaptırımlar uygulayabilir?
Sefirin Kızı Zehra neden topallıyor? Cemre Öktem gerçekte de topallıyor mu?
28 Ekim bankalar ve noter çalışıyor mu? PTT şube ve kargolar açık mı?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2020 Pet şişe toplayarak para kazanma
28 Ekim 2020 Çarşamba Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
SGK Hizmet Dökümü üzerinde harf bulunması ne ifade ediyor? Herkes dikkat etsin!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.