İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ekim 21 Çarşamba

Basın bülteninde göze çarpan Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak, Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 01:01
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ekim 21 Çarşamba
Takip Et:

Akbank çalışanları için 50.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 50.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler


Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 50.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 50.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 50.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.



Son Güncelleme: 21.10.2020 01:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ekim 21 Çarşamba
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 21 Ekim 2020 Çarşamba Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 21 Ekim 2020 Çarşamba
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Ekim 2020
Engellilere devletten 11 maddi yardım
Garanti BBVA 10.000 TL Ekim 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe Burçların dikkat etmesi gereken konular
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2020 Ekim KYK burs yatma tarihleri
Devlet tarafından öğrencilere yapılacak burs ve yardımlar 2020!
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-Devlet üzerinden 1000 Lira sosyal yardıma nasıl başvurulur?
Survivor 2020'de Aycan'ın konuşmak istediği 3 harfli şifre ile belirttiği kişi kimdir?
Berat kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2020 diyanet dini günler ve kandil geceleri tarihleri
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 21 Ekim 2020 Çarşamba
Bir Denizaltı Hikayesi dizisi hususu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi Azizler Netflix'te
Evde bakım maaşı yatan iller 21 Ekim 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Ekim 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.