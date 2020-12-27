İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Aralık 27 Pazar

Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 27 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 07:23
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Aralık 27 Pazar
Takip Et:

Akbank çalışanları için 50.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 50.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler

Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 50.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 50.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 50.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 50.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 07:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!

Popüler Haberler

Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Aralık 27 Pazar
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Güz Masalı hint dizisi kaç bölüm devam edecek, ne zaman final yapcak?
SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? 2020 SGK rapor parası sorgulama
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Asgari ücretliye 3 ayda 1, 463 TL ikramiye ödenmesi için görüşmeler
Menajerimi Ara Jülide kimdir? Nazlı Senem Ünal hakkında bilgiler
Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi Faizlerini Tekrardan Artırdı!
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi konusu ne?
LC Waikiki Black friday indirimleri olacak mı? LC Waikiki kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Secde nedir, nasıl olur? Namaz kılarken nasıl secde edilir, secdede ne okunur?
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Yanlış spor ürünlerinin alınması nelere sebep olmaktadır?
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.