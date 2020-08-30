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Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ağustos 30 Pazar

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 30 Ağustos 2020 Pazar'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

30 Ağustos 2020 Pazar 02:16
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Ağustos 30 Pazar
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Akbank çalışanları için 40.000 TL kredi fırsatı verildi. Binlerce vatandaşın maddi olarak sıkıntı çektiği bu dönem içinde Akbank çalışanlara özel bir fırsat daha sundu. Ülkemizde en çok tercih edilen bankalardan biri olan Akbank farklı kredi paketleri ile müşterilere hizmet sunmaya devam ediyor. Son olarak çalışan vatandaşlara özel 40.000 TL online kredi paketi tanıtıldı.

Kredi Başvurusunda Önemli Olan Etkenler


Kredi başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken birtakım etkenler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kredi notudur. Kredi notu düşük olan müşterilerin bu krediden faydalanması mümkün olmamaktadır. Yüksek olanlar oldukça kolay bir şekilde krediyi çekebilmektedirler. Puanların 1200’den çok olması yeterlidir.

Akbank Online 40.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank kapsamında çalışanlara özel 40.000 TL kredi paketine başvurabilmek için bankada bir hesaba sahip olunması gerekmektedir. Hesabı bulunan kişiler intenet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler. Koşulları sağlayan kişiler için kredi onayı oldukça kısa bir süre için verilmektedir. Onay alan kişiler 40.000 TL kredilerini hesaplarından çekebilmektedirler.

Banka kapsamında verilen ihtiyaç kredilerinde 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri sunulmaktadır. Üstelik 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır. Kredi ihtiyacının 40.000 liradan çok olması halinde ipotek göstererek 100.000 liraya kadar krediler çekilebilmektedir.



Son Güncelleme: 30.08.2020 02:16
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