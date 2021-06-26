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Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatları Temmuz ayında artıyor..

Kıdem tazminatlarının hesaplanması sırasında genellikle bir üst limit belirlenir. 2021 yılı için 7639 lira olan bedel için Temmuz ayı içerisinde bir artış beklendiği öğrenildi. İşte haberin detayları..

26 Haziran 2021 Cumartesi 11:20
Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatları Temmuz ayında artıyor..
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Kıdem tazminatlarının hesaplanmasına yönelik önemli bir değişiklik yapılmasına dair bir hazırlık olduğu bildirildi. Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatı ücretlerine zam gelmesi beklenirken beklentilere göre bu rakamın 7639 liradan 8.224 liraya çıkacağı değerlendiriliyor.

Yasalar gereği bir çalışanın kıdem tazminatı hakkında sahip olabilmesi için çalışanın kendi istek ve kusurunun haricinde işten ayrılması gerektiği şartı bulunuyor. Fakat 1475 sayılı yasa gereği şuan yürürlükte olan 14. maddeye göre de bazı istisnalar öne çıkarken emeklilik hakkı, kadınlarda evlilik, askerlik görevi gibi şartları taşıyan çalışanların yanı sıra haklı fesih nedeniyle e istifa edenlerin kıdem tazminat hakları bulunuyor. Tazminat bedeli hesaplamalarında ise son iş yerinde en az 1 yıl kadar çalışma şartı sunuluyor.

Kıdem tazminatlarının hesaplamaları son alınan brüt ücretten hesaplanıyor ve bu ücrete çalışanın yıl içerisinde aldığı düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Sadece damga vergisinin kesintisinin yapıldığı kıdem tazminatı hesaplamasında ödemeler tek seferde nakit olarak kişiye yapılıyor. 

RAKAMLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR!

Kıdem tazminatı bedelinin tavan ücreti her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. 2021 yılı ikinci yarısı için beklenilen artış için 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte yeniden belirlenecek. Açıklanacak oranın yüzde 3'lük gibi kısmı toplu sözleşmeyle ilgili yapılacak olan zam bedelini geçmesi durumunda arada oluşacak olan farkın memur ve memur emeklilerine ödeneceği öğrenildi. Bu farkın ayrıca kıdem tazminatı tavan bedelinde gerçekleşecek artış oranını da belirleyecek.

Merkez Bankası beklenti anket sonuçlarına göre bu yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyonun 7.67 olarak çıkması beklenirken çıkacak olan rakamlarla birlikte yeni kıdem tazminatı tavanının 8.127,10 TL olacağı ifade ediliyor.


Son Güncelleme: 26.06.2021 11:20
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Kıdem TazminatıTemmuz ZammıKıdem Tazminatı Hesaplama
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