Çalışan Yeni Annelere Müjde! Çalışan Her Anneye 8 bin 904 TL Nakdi Destek Ödemesi

Annelere destek amaçlı bakıcı parası, süt parası ve yarım gün desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda eşi sigortalı olarak çalışan kadınlara çoçuk parası ve emzirme ödeneği gibi çeşitli destekler de verilmektedir. Doğum yardımı başvurusunda bulunan annelere gerekli doğum desteği sağlanmaktadır.

Devlet aileleri çocuk yapma konusunda teşvik etme amacı ile;

Doğum (rapor) yardımı

Çocuk parası

Emzirme ve süt parası

Yarım gün çalışma desteği

Kreş yardımı şeklinde çeşitli destekler sağlıyor.

Bu destek ödemeleri ise her sene artıyor. Çocuk parası, doğum yapacak olan tüm annelere veriliyor. İlk doğumda 300 TL, ikinci doğumda 400 TL ve üçüncü doğumda 600 TL nakdi destek sağlanıyor. İkiz, üçüz gibi doğumlarda ise çocuk başına 150 TL ödeniyor.

Her doğumda 8.904 TL destek

112 gün üzerinden hesaplanan doğum parası ise maaşa göre değişkenlik gösteriyor. Bu yıl doğum parası destek ödemelerinde en düşük miktar, 1 Ocak 2021 itibarıyla 8.904 TL olarak belirlendi. Brüt maaşı 7 bin TL olan bir anne 17.422 TL alacak. Ödenecek olan para ise anne adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor. Paranın yatıp yatmadığı ise doğum izni bittikten hemen sonra e-devletten kontrol edilerek öğrenilebilir.

İlk Doğumda yatırılacak olan tutar

Brüt Maaş Doğum Parası ilk çocuk yardımı Süt parası Toplam 3.577 8904 300 232 9,436 3.800 9458 300 232 9.990 3900 9707 300 232 10.239 4.000 9956 300 232 10.488 4.100 10.204 300 232 10.736 4.200 10.453 300 232 10.985 4.300 10.702 300 232 11.234 4.400 10.951 300 232 11.483 4.500 11.200 300 232 11.732 4,600 11.449 300 232 11.981 4.700 11.698 300 232 12.230 4.800 11.947 300 232 12.479 4.900 12.196 300 232 12.728 5000 12.444 300 232 12.976 5.500 13.689 300 232 14.221 6.000 14.933 300 232 15.465 6.500 16.178 300 232 16.710 7.000 17.422 300 232 17.954 7.500 18.667 300 232 19.199 8.000 19.911 300 232 20.443 8.500 22.400 300 232 22.932 9.000 22.400 300 232 22.932 10.000 24.889 300 232 25.421 13.000 32.356 300 232 32.888 15.000 37.333 300 232 37.865 17.000 42.311 300 232 42.843 19.185 47.749 300 232 48.281 26.831 66.779 300 232 67.311

Asgari Ücret SGK Tavanı

Not: Doğum (rapor) parası 112 güne göre hesaplanmıştır. 300 TL’lik doğum parası ilk çoçuk için geçerli olmaktadır.

Aynı zamanda anneler, doğum izninde geçen süreler için de devletten para desteği alabiliyor. Doğum parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. İkiz, üçüz gibi gebeliklerde bu süreye fazladan 2 hafta daha ekleniyor. Anneler hamilelik boyunca periyodik kontrollerde izin alınabiliyor. İsteği üzerine kadın çalışana 6 aya kadar ücretsiz doğum izni veriliyor (memurlarda 24 ay).

Doğum yapan kadınlara 232 TL emzirme ödeneği

Doğum yapan kadınlara bir defaya özel olarak bu yıl için 232 TL süt parası ödeniyor.

Bu ödeme için SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerekiyor. 5 yıl zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Bağkur’lu olan kadınlar da süt parasından yararlanabiliyor. T.C. yasaları ve iş etiği gereğince hamile olan kadınlar doğum öncesi ve doğum sonrasında toplamda 16 haftalık doğum izni hakkına sahiptir.

Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık izin kullanma hakkı vardır. Hamile olan kadınlar için 8 hafta izinden çok bir kuraldır. Ancak kendini iyi hisseden ve çalışmaya devam etmek isteyen bireyler doktor raporu ile 37. haftaya kadar anne adayı çalışma hakkına sahiptir. Fakat 37. haftadan sonra çalışma izni verilmemektedir. Çoklu gebeliklerde ise bu süre 2 hafta daha uzatılabilmektedir. En az iki çocuk bekleyen anne adayı hamilelik süresindeki doğum iznini 2 hafta daha uzatarak hamilelik boyunca 10 hafta, hamilelik sonrasında da 8 hafta izin yapabilmektedir.

Doğum yardımları, 15.05.2015 tarihinde ve bu tarihten sonrasında yapılan canlı doğumlar için verilmektedir. Bu tarihten öncesindeki doğumlarda bu yardım sağlanmamaktadır. Fakat ödeme miktarı için esas çocuk sırasının tespitinde yani yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunu belirlemede 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da hesaplanmaktadır.

Anneye yarım gün çalışma hakkı

SSK’lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izninden sonra;

1.doğumda 2 ay (15+15gün)

2.doğumda 4 ay

Sonraki doğumlarda 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alma hakkına sahip oluyorlar.

Engelli çocuğu olan annelere bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarsak, işveren 1.162 TL, devlet 1.472 TL ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi değil.

İş görmezlik ödeneği

Devlet SGK’ya bağlı çalışan annelere izin dönemleri boyunca iş görmezliği ödeneği sağlamaktadır. Bunun için annenin en az 90 gün sigorta priminin olması gerekmektedir. Asgari ücrete bağlı annelere 4. 424 TL ödenmektedir.

Bakıcı desteği

Bu yardım şimdiye kadar belli illerde uygulandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da bakıcı parası ödemeleri devam ektmedir. 1.500 TL olarak belirlenen ödenekten yararlanabilmek için bu illerde yaşıyor olmak gerekmektedir. Bu destekten 0-24 aylık çocukları olanlar yararlanabilir.

Bu destekten yararlanmak için gerekli şartlar

Doğumdan önceki 1 sene içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırmış olmak,

Rapor boyunca yani 112 gün içinde iş yerinde çalışmıyor olmak,

Doğum izninden önce işten ayrılmış olan kadınlar bu destekten faydalanamamaktadır. Kadının iş yerindeki sigortalılık halinin devam ediyor olması gerekmektedir.

Yeni doğan çocuk yardımı için başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. T.C. kimlik numarası ile https://ailevecalisma.gov.tr/ üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

Babalık izni kaç gün?

Babalık izni süresi, çalıştığı sektörün özel sektör veya kamu sektörü olması göre değişmektedir. 657 sayılı Devlete Memurları Kanunu kapsamında eşi doğum yapan erkeğin 10 günlük babalık izni yapma hakkı vardır. Bu izin babaya eşinin doğumundan sonra verilmektedir.

Özel sektörde çalışmakta olan babalar ise 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında toplamda 5 günlük ücretli izine ayrılma hakkına sahiptir. Sözleşmeli personel olarak çalışan babanın, babalık izni ise 2 gün olarak belirlenmiştir. Taşeron işçilere ise 5 gün izne ayrılma imkanı verilmektedir.