Çalışan anneye 100 euro destek başvurusu nasıl yapılır? Çalışan annelere verilen mali destek uygulama şartları

Sigortalı çalışmak isteyen anneler Avrupa Birliği ile müştereken yürütülen ‘’Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi’’ ile desteklerden yararlanabilecekler. SGK aylık 100 Euro maddi destek olanağı tanıyor. Söz konusu proje çerçevesinde çocuklar okul öncesi eğitimler tanışır ve anneler çalışmayı bırakmaksızın ev – iş hayatını yürütebilecek. Proje çerçevesinde 10.250 anne için 26 milyon Euro veya daha yüksek tutarlarda destek verilmesi hedefleniyor.

Çalışan annelere verilen mali destek uygulama şartları nelerdir?

Mali desteklerden yararlanacak ailelerin çocukların 0 -60 ay aralığında olmaktadır,

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya’da ikamet eden aileler başvuru yapabilmektedir,

Başvurularını tamamlayacak annelerin kesin kayıt tarihine dek 4A sigortalı olarak tam zamanlı çalışması,

Anne ve çocukla aynı noktada ikamet etmek,

Mali destek ödemelerinde çocuğun 72 aylık olmasıyla sona erecek.

Nasıl başvurulur?

Mali destek ödemelerinin yapılabilmesi için her il için kontenjan açıldı. SGK Kurumsal Çocuk Bakımı resmi web sayfasından ön kayıt işlemleri yapılabiliyor. Başvurularınızı yaparak http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org/ adresinden detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Kesin kayıt öncesinde ne yapmalısınız?

Kesin kayıt randevuları öncesinde annelerin çocuklarını göndereceği okul öncesi eğitim kurumu imzalatılmalıdır. Türkiye Halk Bankası’ndan başvuruda bulunan annenin TL ve Euro olarak hesap açtırmaları gerekir. Kayıt esnasında gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvuru formu ve gerekli evraklarla SGK İl Müdürlüklerine bağlı kayıt ofislerine başvuru yapmanız gerekir.

Mali destek hakkı kazanan annelerin yükümlülükleri nelerdir?

İşverenler; mali desteğe hak kazanan annelerin SGK’ya her ay 30 gün çalıştıklarına dair bildirimlerinin yapılması gerekir. Mali destek alan anne ve çocuklar kreş veya gündüz bakım evine annenin çalıştığı süre boyunca devam etmesi gerekmektedir.