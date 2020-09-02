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Çalışan Annelere müjdeli haber! Bakıcı yardımı 300 Euro oldu!

Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan çalışan annelere müjdeli haber! Eğitimli bakıcı desteği ne kadar oldu? Verilen destek nasıl alınmaktadır? başvurular nereden yapılmaktadır? Çalışan annelerin ilgi konusu olan bu destek hangi illeri kapsamaktadır?

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:26
Çalışan Annelere müjdeli haber! Bakıcı yardımı 300 Euro oldu!
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan Çalışmakta olan Annelere müjdeli Haber! Yapılan açıklamalara göre Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmakta olan annelere müjdeli haberi vermiş görünüyor. Bakan Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğini bu sene 200 Avrodan, 300 Avroya çıkarılmış olduğunu duyurmuştur.

Son dakika gelişmelerine bakılacak olursa, Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu sene 200 Avrodan, 300 Avroya yükseldiğini duyurdu. Proje bünyesinde bulunan bilgileri de açıklayan Bakan Selçuk, Sigortalı çalış, Sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır, sloganıyla 2019yılından beri devam eden proje için 0–24 aylık çocuğu olan ve 4/A kapsamın da çalışan anneler için olduğunu duyurmuştur. Bahsedilen projeden faydalanmak isteyen annelerin web üzerinden başvuru yapabilirler.

2021 Yılı 325 Avro, 2022 Yılı 350 Avro

2021 Yılında 325 Avro, 2022 Yılında 350 Avro, Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenlenecek olan projenin amacının, hanımlar için kayıtlı istihdama destek vermek ve aile – iş yaşam dengelerini güçlendirme olduğunu söylemiştir. Bakanlık olarak aile bağlarını korumayı ve güçlendirmek istediklerini aktarmıştır. Belirtmiş olduğu projenin başvuru süre3cinin devam edildiğini söyleyen ve2021 yılı için 325 Avro, 2022 yılı için de 350 Avro olarak sonraki senelerde sürekli olarak artacağını da açıklamıştır.


Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bahsi geçen proje için kayıtların sgkegitimlibakici.org veya sgk.gov.tr adresleri üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapılabileceğini belirtti.

Çalışan Anneye Destek Ödemesi Başvuru Şartları Nedir?

Çalışmakta olan Annelere Destek Ödemesi başvuru Şartları Nelerdir? Çalışan annelere yapılacak olan destek ödemeleri şu şekildedir:

  • Bakıcı destek ödemelerinden faydalanmak isteyen bir annenin, başvuru tarihide dahil olmak şartıyla çocuğun 0–24 ay aralıkların da olması lazımdır.
  • Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin birilerin de oturmakta olmanız lazımdır.
  • Destek ödemesi verilecek çocukla aynı evin içinde oturmanız gerekmektedir.
  • Herhangi bir İşverenin yanında çalıştığınıza dair hizmet akdi, 4/a tam zamanlı çalışan olan ve çocuk bakıcısının sigortalı şekilde çalıştırmanız gerekmektedir.

Çalışan Anneye Bakıcı Destek Ödemesi Başvurusu Nereden Yapılır?

Çalışmakta olan Anneye verilecek olan Bakıcı Destek Ödemesi Başvurusu Nereden Yapılmaktadır? Bahsi geçen projenin ise sgkegitimlibakici.org veya sgk.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuruda bulunabilecekleri vurgulanmıştır. Başvurular Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılmaktadır. Başvuruyu yapabilmeniz için ise size ait e-Devlet şifresi olmak zorundadır.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:26
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Anahtar Kelimeler:
Eğitimli Bakıcı DesteğiAileEmek Verme Ve Toplumsal Hizmetler Bakanı
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