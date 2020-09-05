İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz...
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan...

Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2020

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? hakkında tüm yeni gelişmeleri 5 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 19:53
Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2020
Takip Et:

Sigortalı olarak çalışan anne ve anne adaylarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli haklar tanınmıştır. Kadın çalışanların şartlarını en üst düzeye getirmek ve annelik durumunda işi ile olan bağlantısının kopmaması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır?

Sosyal Güvenlik Kurumu kadın çalışanların annelik durumunda bazı haklar tanımaktadır. Çalışanların gebelik süresi boyunca yaptırması gereken rutin kontrollerde işverenlerin ücretli izin vermesi gerekir. Burada kaç gün izinli olunacağını işveren değil kadın çalışan belirlemektedir. Bunun yanında 1 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanların, bebeklerini emzirmeleri için günlük 1,5 saat süt izni verilmek zorundadır.

Süt izninde de saat aralığı yine çalışan tarafından belirlenmektedir. Bu sürelerin haftalık izin süresinden düşülmesi ya da o günlere denk getirilmesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Ayrıca kadın çalışan eğer memur ise bu süre ilk 3 ay boyunca 3 saat olarak belirlenmiştir.

Annelere yarım gün çalışma hakkı


Çalışan annelere yarım gün çalışma hakkı verilmiştir. Doğum izinlerinden sonra, çocukları okul çağına gelinceye dek talep etmeleri durumunda doğum izninin ardından ilk çocuk için 60, ikinci çocuk için 120 3 ya da daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışma izni verilir. Kişinin çalışmadığı günlerin ücreti devlet tarafından karşılanır. Çocuğun engelli olması durumunda ise yarım gün izni 360 güne kadar uzatılabilmektedir.

Yarım gün çalışan annelerin, işveren tarafından işten çıkarılma gibi bir durum yaşaması söz konusu olmamaktadır. Bu durumda ancak ihbar tazminatı verilerek işten çıkarma yapılabilir. Yarım gün çalışma hakkından yararlanmak için kadın çalışanın doğum izni bittikten sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir. Burada önemli olan nokta ise annenin bu haktan yararlanabilmesi için son 3 yılda toplam en az 600 gün prim bildirmiş olması gerekiyor.

Annelere verilen ücretsiz izinler

Doğum yapan kadın eğer ki memursa, 16 haftalık doğum izni ve 6 aylık yarım gün çalışma döneminin bitmesinin ardından 24 aya kadar ücretsiz izne ayrılabilmektedir. 4A olarak çalışan anneler ise 16 haftalık izinleri sonrasında 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilmektedir. Ücretsiz izinlerde de yine işverenin çalışanı işten çıkarma durumu söz konusu olmamaktadır. Ancak işveren ile anlaşma yapılıp, işveren ihbar tazminatı ödemeyi kabul ederse kişi işten çıkarılabilecektir.

Devlet tarafından da çalışan anneler için bir defaya mahsus olmak üzere emzirme ödeneği verilmektedir. Emzirme ödeneğinden hem çalışan hem de çalışmayan anneler yararlanabilmektedir. Bunun için ise annenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekiyor.



Son Güncelleme: 05.09.2020 19:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çalışan AnneSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü

Popüler Haberler

Çalışan annelere hangi yardım ve destekler yapılır? 2020
Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2020
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlayacak?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Eylül 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Alevlerin Ardından dizisinin Ali'si Toprak Can Adıgüzel'in hayat hikayesi!
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonu ne zaman başlayacak!
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Yemin Reyhan geri dönecek mi, neden yok? Özge Yağız Yemin’e döner mi?
Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2020 Perşembe - Astrolojik falınız ve burç yorumunuza göre günlük yaşantınız
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna Ali Sürmeli'de katıldı!
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Makedonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.