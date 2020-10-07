Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sorunların sonucunda devlet birçok yardım paketi hazırladı. Bu yardım paketlerine bir yenisi daha eklendi. Devlet geri ödemesiz tam 9 bin TL ödeme yapacağını açıkladı.

9 bin TL’lik destek ödemesi özellikle asgari ücretli çalışan kadınlara öncelik verilerek maddi yardıma ihtiyacı olan ailelere verilecek.

İşkur ve SGK üzerinden annelere destek ödemesi müjdesi

Çalışan anneye destek ve yardım ödemeleri 2020

9 bin lira destek ödemesi SGK ve İşkur kapsamında annelere doğum öncesi ya da doğum sonrasında verilecek. Anneler için verilen bu yardım için geri ödeme de alınmayacak. Devlet bu uygulamayla çocuk yapmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

2020 senesinde net 2 bin 324 TL maaş ile çalışan anneler için rapor parası olarak 7 bin 325 TL ödeme ve 202 TL süt parası yardımları veriliyor. Çalışan annelere yarım gün çalışma desteği ile yapılan 1.460 TL yardımlarda dahil edildiğinde toplam ödeme 9 bin 287 TL seviyesine yükseliyor.

Bu yardımın yanı sıra yarım gün çalışma kapsamında da annelere 1460 TL yardım ödemesi yapılıyor. Söz konusu yardımlar kişinin maaşına göre eklenerek verilmektedir. Yani yarım gün çalışma parası, süt parası ve rapor parası annenin maaşına eklenerek verilmektedir. Çalışan anne asgari ücret alıyorsa söz konusu yardımlar maaşın üzerine eklenirken, maaşı daha fazla olan annelerde bu yardımlar eklenerek maaşlarına göre ödeme almaktadır.