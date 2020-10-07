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Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak

Çalışan annelere geri ödemesi olmadan tam 9 bin TL ödeme yapılacak. 9 bin TL yardımın detayları ve başvuru şartları belli oldu. SGK ve İşkur üzerinden yapılacak ödemelerin detaylarını anında e-Devlet üzerinden kontrol edin.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:00
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
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Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sorunların sonucunda devlet birçok yardım paketi hazırladı. Bu yardım paketlerine bir yenisi daha eklendi. Devlet geri ödemesiz tam 9 bin TL ödeme yapacağını açıkladı.

9 bin TL’lik destek ödemesi özellikle asgari ücretli çalışan kadınlara öncelik verilerek maddi yardıma ihtiyacı olan ailelere verilecek.

İşkur ve SGK üzerinden annelere destek ödemesi müjdesi


9 bin lira destek ödemesi SGK ve İşkur kapsamında annelere doğum öncesi ya da doğum sonrasında verilecek. Anneler için verilen bu yardım için geri ödeme de alınmayacak. Devlet bu uygulamayla çocuk yapmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çalışan anneye destek ve yardım ödemeleri 2020

2020 senesinde net 2 bin 324 TL maaş ile çalışan anneler için rapor parası olarak 7 bin 325 TL ödeme ve 202 TL süt parası yardımları veriliyor. Çalışan annelere yarım gün çalışma desteği ile yapılan 1.460 TL yardımlarda dahil edildiğinde toplam ödeme 9 bin 287 TL seviyesine yükseliyor.

Bu yardımın yanı sıra yarım gün çalışma kapsamında da annelere 1460 TL yardım ödemesi yapılıyor. Söz konusu yardımlar kişinin maaşına göre eklenerek verilmektedir. Yani yarım gün çalışma parası, süt parası ve rapor parası annenin maaşına eklenerek verilmektedir. Çalışan anne asgari ücret alıyorsa söz konusu yardımlar maaşın üzerine eklenirken, maaşı daha fazla olan annelerde bu yardımlar eklenerek maaşlarına göre ödeme almaktadır.



Son Güncelleme: 07.10.2020 19:00
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Anahtar Kelimeler:
SGKAnneYardım
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