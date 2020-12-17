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Çalışan annelere destek ödemeleri yapılacağı müjdesi geldi! Bu destekten yararlanabilmek için aranan şartlar nelerdir?

Çalışan annelerin yarım mesai yaptığı zamanlarda tam ücret mesai alabileceklerdir. Bu tür durumlarda kadınların ne gibi koşulları karşılamaları gerekir? Bu destekten faydalanabilmek için aranan şartların neler olduğu merak edilmektedir.

17 Aralık 2020 Perşembe 13:21
Çalışan annelere destek ödemeleri yapılacağı müjdesi geldi! Bu destekten yararlanabilmek için aranan şartlar nelerdir?
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Doğum yapan çalışan kadınlara tanınan doğum izni hakkının yanı sıra çeşitli sosyal haklar da verilmektedir. Çalışan bir anneye tanınan bu sosyal haklardan biri de tam yarı zamanlı ödeme hakkıdır. Bu hak sadece çalışan anneler için değil, aynı zamanda evlat edinme durumunda erkekler için de geçerlidir.

Çalışan bir anne için tam yarı zamanlı ücret, çocuk sayısına göre değişir ve belirli bir süre boyunca yarım hafta çalışma ve tam maaş alma imkanını içerir. İşveren yarın maaşını anne çalışırken öderken, çalışmadığı dönemlerde yarım günlük maaşı asgari ücretin üzerinde İŞKUR tarafından ödeniyor. Ayrıca, 3 yaşın altındaki bir çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler, yarı zamanlı ödenek alabilirler.

Ödenekten Faydalanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

  • Kişi haftalık çalışma süresinin yarısında çalışmalıdır.
  • Son 3 yıllık işsizlik sigortası birimi, evlat edinme veya doğum tarihinden en az 600 gün önce yatırılmalıdır.
  • Doğum izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde kişinin en yakın İŞKUR müdürlüğüne gidip evlat edinme veya doğum belgesi ile başvurması gerekli şartlardan biridir.

Hesaplanma Nasıl Yapılmaktadır?

Ödenek, cari asgari ücretin brüt günlük tutarı üzerinden hesaplanır. Burada bir kişinin aldığı maaş önemli değil. Günlük brüt asgari ücretiniz üzerinden hesaplanan bu ödenek, damga vergisi haricinde indirilemez veya vergilendirilemez.

Ödemeler Nasıl Alınır?

Ödeneğe hak kazanan ay için, takip eden ay boyunca aylık olarak ödenir. Diğer bir deyişle, bir aylık işsizlik parası ödemesi bir sonraki ay içinde ödenir.

Ödemeler PTT üzerinden yapıldığından, kişi harçlığı almak için kimlik kartı ile herhangi bir PTT şubesine gidebilir.

Çalışan annenin tam yarı zamanlı ödeneği nasıl kesilir?

Bir ödemenin azaltılabilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir.

  • Doğmuş bir çocuğun ölümü veya bir çocuğun evlat edinilmesinin, yasal  olarak evlatlık durumunun ortadan kalkması
  • Tam yarı zamanlı ücret alan bir kişinin bu süre içinde başka bir işte çalıştığı tespit edilirse
  • Yardım alan kişi çalıştığı işyerinden ayrılması

Bu gibi durumlarda, tam yarı zamanlı maaş kesilir.

Tatil Günleri İçin Ödenek Yapılır Mı?

Çalışan anneler için tam yarı zamanlı ödeme, tatil günlerini kapsamaz. Sadece normal çalışma günlerini kapsayan bu ödeneğin yarısı işveren ve İŞKUR tarafından ödenmektedir.

Ödenek Süresi Ne Kadardır?

Anne-doğum yarı zamanlı yardım süreleri aşağıdaki gibidir;

  • İlk doğuma 60 gün
  • İkinci doğumda 120 gün
  • 3 veya daha fazla gün doğarsa 180 gün

Üstelik bu doğumlar çoklu doğum şeklinde ise yukarıdakilere ek olarak 30 gün daha verilir. Çocuk engelli doğmuşsa yukarıda belirtilen tüm süreler 360 gün olarak kabul edilir.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 13:21
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Anahtar Kelimeler:
çalışanAnnelereDesteködemesi
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