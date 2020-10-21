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Çalışan annelere aylık 100 Euro nakit desteği! 100 Euro başvuru şartları neler, ödemeden kimler yararlanabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan annelere aylık 100 Euro nakit desteği verilecek. 100 Euro başvuru şartları ve ödemeden kimlerin yararlanabileceği ortaya çıktı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:13
Çalışan annelere aylık 100 Euro nakit desteği! 100 Euro başvuru şartları neler, ödemeden kimler yararlanabilir?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışan anneler için destek ödemeleri yapmaktadır. Devlet tarafından çalışan annelere yapılan kreş yardımlarına ilişkin detaylar belli oldu.

Aile Bakanlığı’ndan 100 Euro destek ödemesi

Aile Bakanlığı, aylık çalışan anneler için 100 Euro destek ödemesi yapıyor. Kreş yardımı çerçevesinde verilen destekle çalışan annelere rahat bir nefes aldırılması amaçlanıyor. Bu ödemeden yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Başvuru şartları nelerdir?

Kreş yardımlarından yararlanabilmek için;

Çocukların 0-60 ay vadeli,


Ailelerin Ankara, Bursa, İstanbul, Malatya, İzmir ve Elazığ’da ikamet etmesi,

Anne ve çocuğun aynı adreste kalması,

Kesin kayıt yaptırılması halinde 4A sigorta kapsamında olup tam zamanlı olarak çalışılması gerekmektedir.

Hangi durumlarda yardım iptal ediliyor?

Bakanlık tarafından belirlenen şartların dışında çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakım evine düzenli olarak gitmesi gerekmektedir. Görevliler, haber vermeksizin ziyaretler yapacak ve yapılan ziyaretler çerçevesinde çocuğun hastalık veya farklı bir sebeple devam edememesi halinde Proje Ofisi’ne bilgi verilmesi gerekiyor.

Eğer 30 gün üzeri durumlu rapor olunması halinde yerel ofise bildirilmelidir.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıKreş Desteği
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