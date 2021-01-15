Çalışan annelere 4 Bin 500 TL devlet yardımından yararlanacak!

Ülkemizde birçok alanda ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de çocuk sahibi annelere yapılan yardımlardır. Yapılan düzenlemeler dahilinde çalışan annelere 4.500 TL tutarına kadar yardım yapılıyor. Bu yardımda annelere doğum parası, süt parası, rapor parası gibi ödemeler yapılıyor.

4.500 TL yardımından kimler yararlanabilecek?

Ülkemizde çalışan annelere birçok yardımda bulunuluyor. Bunlardan bir doğum ödemesidir. Çalışan annenin çocuk sayısına göre yapılan bu yardımda bir çocuk sahibi anneye 300 TL, iki çocuk 400 TL, üç ve daha çok çocuk sahibi anneye 600 TL yardım yapılıyor.

Bir diğer yardımda süt parası ödemesidir. Yeni doğum yapan annelere verilen süt parası tutarı 122 TL’dir.

Çalışan annelere doğum öncesi sekiz hafta ve doğum sonrası sekiz hafta olmak üzere 16 hafta izin veriliyor. Bu izinler nedeniyle annelere geçici iş göremezlik ödeneği dahilinde rapor parasıda verilecek. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen annelerin en az doksan gün prim ödemesi yapılmış olması gerekir. Bu koşullara uyan annelere 4.099 TL rapor parası yardımı alıyor. Toplamda bir çocuk sahibi çalışan annenin alacağı yardım tutarı 4.521 TL oluyor.

4.500 TL yardımından nasıl yararlanılır?

Bu yardımdan yararlanmak isteyen çalışan annelerin ödemelerini almaları için Ziraat Bankasında hesapları olmalıdır. Aynı zamanda yardım ödemeleri PTT şubelerinden kişinin adına yapılabilir. Kişi bunlardan biri seçerek ödemelerini alabilir.