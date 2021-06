Cafe açmanın maliyeti nedir, cafe açmak kar getirir mi?

Kafe açmak gerçekten maliyetli bir iştir. Son dönemlerde ülkemizdeki ekonomik durumları göz önüne alan bazı vatandaşlarımız ticaret yapmak için kolları sıvadı. Bundan dolayı yatırım yapılacak alanlar araştırılıyor. Parasını boşa harcamak istemiyor vatandaşlarımız uygun yatırım fırsatları ağrıyor. Bu açıdan en çok araştırılan konuların başında kafe açmak geliyor.

Cafe Açmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Cafe açmak istiyorsanız öncelikle cafe açacak bir sermayenizin olması gerekmektedir. Cafe açmak maliyetli bir iştir. Bu açıdan büyük ya da küçük nasıl bir cafe açmak istiyorsanız ona göre maliyeti de olacaktır.

Cafe açmak istiyorsanız öncelikle iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Bu planlama çerçevesinde cafemizin ismini, tabelasını, iç dekorasyonunu, dizaynı, dış çevresini, masaların şeklini, sandalyeleri, maliyetini, kaç tane personel çalıştırılacağını araştırmanız gerekiyor. Bunları bir plan çerçevesinde yapmanız gerekiyor. Eğer plan yapmazsanız ve plansız bir şekilde hareket ederseniz cafe açmanız sizin için riskli olabilir. Çünkü her işi yapmadan önce öncelikle bir plan yapmanız gerekiyor.

Eğer kafe açacak maddi durumunuz yoksa ve kafe açmakta zorlanıyorsanız öncelikle devletin vermiş olduğu desteklere bakabilirsiniz. Devlet işletme konusunda genç girişimcilere hibe desteğinde bulunmaktadır.

Kapıyı açtıktan sonra yatırdığınız parayı kazanmak istiyorsanız, ya da büyük kârlar yapmak istiyorsanız öncelikle kahvenizi konumunu iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Çünkü işlek bir yerde olmayan her mekan kaybettirecektir. Eğer kar yapıp kazanmak istiyorsanız insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde dükkan açmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu açıdan dükkanın konumu çok önemlidir. İşlek caddelerde kafeyi açarsanız daha çok kazanma ihtimaliniz yükselecektir. Aksi taktirde insan kalabalığının daha az olduğu yerlerde kapıyı açarsanız para kazanmayı bir kenara bırakın belki kar bile yapamayacaksınız.

Dükkan açmanın yasal boyutu vardır. Gerekli yaşam için işlemleri tamamladıktan sonra dükkanımızı açabilirsiniz. Öncelikli olarak dükkanın tapusu, vergi levhası ve işletme kimliği gibi belgelerin bulunması gerekmektedir. Sizin işletme açabilmek için yetkin bir belgeniz olması gerekiyor. Gerekli yasal işlemleri uyguladıktan sonra kafeniz açabilirsiniz. Aksi taktirde kafeniz kapatılabilir.

Hepinizi açmadan önce tasarım işleri çok önemlidir. Dükkanınızın iç mekan ve dış mekan tasarımını iyi bir şekilde ve dikkat çekici bir şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer düzgün bir mekan açmak istiyorsanız iyi bir tasarımcı ve reklamcı ile çalışmanız gerekiyor. Dükkanın tabelası, iç ve dış tasarımı, içerisinde bulunacak ürünler, personelin giyimi gibi konular müşterinin oldukça dikkatini çekmektedir. Hizmet sektöründe ilgi alaka ve reklam en önemli şeylerdir.

Bunların dışında iyi bir reklam yapmanız gerekiyor. İşin %90’ı reklam olarak nitelendirilmektedir. Bu açıdan mekanınızın tanıtımı çok önemlidir. Gerekli materyalleri hazırladıktan sonra iyi bir açılış programı yaparak mekanınızı insanlara tanıtabilirsiniz. Ayrıca yapılacak olan açılış programına çok sayıda toplum tarafından kabul gören insanları davet ederseniz o kadar geniş etki uyandıracaktır.

Mekanınızı sevdirecek olan en önemli unsurlar arasında iyi bir menü oluşturmak geliyor. İnsanlar genellikle menüsü iyi olan mekanlara gitmektedir. Bu açıdan insanların sevebileceği lezzetleri, yemekleri, içecekleri ve atıştırmalık yemekleri mekanınızın menüsüne ekleyerek insanların ilgisini çekebilirsiniz. Çünkü insanlar ucuz mekan aradıkları gibi lezzetli mekan bulduklarında fazla para harcamaya meyilli olurlar. Çünkü insanların ucuz mekandan ziyade lezzetli mekan aradıkları bilinmektedir. Bu açıdan menü çok önemlidir.

Ürün satın alacağınız yerler çok önemlidir. Güvenilir yerlerden alışveriş yapmanız gerekiyor. Ürünlerinizin kaliteli ve taze olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ürün alacağınız yerlerdeki insanlarla aranızı iyi tutmanız gerekiyor.

Cafe Çeşitleri

Mekan açmayı düşünüyorsanız bütün işlerle tek başımıza ilgilenemezsiniz. Mutlaka personel çalıştırmanız gerekiyor. Yeterli derecede personel çalıştırmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde müşterileriniz memnun olmayacak ve işleriniz aksayacaktır. Müşterileri memnun etmek için onları her alanda memnun etmeye çalışmanız gerekiyor. Müşterilerin memnun edecek ana etken ise personel performansıdır. Personele gerekli eğitimleri verdikten sonra onları çalıştırabilirsiniz. Çünkü siz kasada dururken diğer personel kafenin tüm işleriyle ilgilenecektir.

Müşteriyi kendi mekanımız da çekmek için çeşitli kampanyalar düzenlemeniz iyi olabilir. Müşteri her zaman kaliteli ucuz ve iyi bir hizmet istemektedir. Ancak dediğimiz gibi kaliteli bir hizmet buldukları zaman o mekandan vazgeçmiyorlar. Sizde kaliteli bir hizmet sunduktan sonra gerekli bir müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz. Müşteriyi kaçırmamak için çeşitli kampanyalar düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda rakiplerinizin ortaya koymuş olduğu çalışmaları takip ederek rekabet unsurunu harekete geçirebilirsiniz. Çünkü her sektör gelişmeye açık sektörlerdir. Özellikle cafe sektörü sürekli olarak gelişmektedir. Rakipleriniz hangi hizmetleri veriyor ise senin bunları takip ederek ona göre şekil almanız iyi olabilir.

Sizlere bu konuda tavsiye verecek olursak, işler zaman zaman kötü gidebilir. Ancak bu tür durumlarda hiçbir zaman vazgeçmemeli ve pes etmemelisiniz. Aksi taktirde rakipleriniz sizin moral bozukluğunuzdan yararlanarak her zaman daha iyi işler yapacaktır. İşler kötü gittiğinde hemen vazgeçmeyin. Pes etmeyin. Müşterilerinize karşı her zaman sabırlı ve sakin olmanız gerekiyor. Çünkü her zaman müşteri haklıdır. Bu açıdan onları memnun etmek için sabırlı olmanız gerekiyor. Zaten insanlarla İlgilenilen her işte sabırlı ve sakin olmak gerekmektedir. Eğer işi bilen insanlarla çalışırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Deneyimli personel ile çalışmanız sizin için iyi olabilir.

Cafe İçin Gerekli Malzemeler

Açılabilecek bir çok kafe çeşidi vardır. Bu cafe çeşitleri arasında mahalle arasında sakin bir kafe açabilirsiniz. İnsanların yoğun olduğu bir cadde üzerinde kafe açabilirsiniz. İçerisinde oyun barındıran bir kafe açabilirsiniz. Ayrıca sadece yemek ve nargile üzerine bir kafe açılabilir. Gençler arasında yaygın olan cafe türleri arasında içerisinde hem yemek hem de oyun salonu barındıran kafeler bulunmaktadır. Elit kesim genellikle nargile ve yemek barındıran kafeleri tercih etmektedir. Mahalle arasında bir cafe açmayı tercih ediyorsanız genellikle müşterileriniz mahalle ve çevre mahallelerdeki insanlar olacaktır. Bu açıdan yapacağınız planlamaya göre ne tür bir kafe açmak istiyorsanız ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Tabii açacağımız kafenin çeşidine göre bütçesi değişmektedir. Bu açıdan öncelikle iyi bir plan yapıp adım atmanız gerekiyor.

Cafe Açarken Gerekli Evraklar

Devir dilekçesi

İzin belgesi fotokopisi

Tapu fotokopisi

2 tane vesikalık fotoğraf

Kira sözleşmesi

İtfaiye raporu

Kayıt belgesi

Sicil tasdiknamesi

Hijyen belgesi

İmza sirküsü

Çalıştırdığınız kişilerin belgeleri

Vergi levhası

İkametgah belgesi

Başlama formu

Bildiri formu

Cafe Malzeme Fiyatları

Fritöz 700 TL

Buzdolabı 2000 TL

Dondurucu 2000 TL

Masa 700 TL

Tabak çanak setleri her masa için 50 TL

Fırın 2000 TL

Sandalye 200 TL

Kahve makinesi 600 TL

Kasa 1500 TL

Tost makinesi 500 TL

Bulaşık Makinesi 2000 TL

Bir kafenin ne kadar kazandığını merak ediyorsanız haberimizde bulabilirsiniz. Öncelikle kafenin konumu, dizaynı, tasarımı, personeli, bulunduğu yer, içerisindeki menü gibi etkenler dolayısıyla kar oranı değişmektedir. Öncelikle kafenin konumu çok önemlidir. Başlangıçta küçük bir işletme olup sonrasında çok büyük paralar kazanan bir mekan olabilmektedir. Küçük çaplı bir kafenin maliyeti 10.000 Türk Lirası iken geliri 30.000 Türk Lirası olabilir. Büyük çaplı kafelerin aylık geliri ise 70.000 Türk Lirası ila 100.000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Bu açıdan mekana ince dokunuşlar yapmanız gerekiyor. Sürekli aynı şekilde devam etmek Uygun olmayacaktır. Çünkü bu sektörde herkesin kendini en az altı ayda bir yenilenmesi ve değiştirmesi gerekmektedir. Altı ayda bir dükkanın dizaynı, sandalyelerini, koltuklarını veya masalarını değiştirerek yenilikler yapabilirsiniz. Ayrıca menüye yeni yiyecekler ve içecekler ekleyebilirsiniz. Eğer kazanmak istiyorsanız kendinizi stabil bir şekilde tutmamanız gerekiyor. Sürekli olarak gelişim içerisinde bulunmanız gerekiyor. Bu sizin girişimci ruhunuza bağlıdır. Ne kadar çok değişim içerisinde olursanız o kadar çok kazanma imkanınız bulunacak. Ayrıca personelin güler yüzlü ve sabırlı olması gerekiyor. Bu iş sabır işidir.