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Bytecoin (BCN) coin nedir? BCN Token açıklaması

Son zamanlarda gündeme gelen kripto para borsasında şimdi gözler bytecoine çevrildi. Yaşanan dalgalanmalar yüzünden vatandaşların araştırmaları arttırıldı. Para birim olan bytecoine hakkında meraklar çoğalmaya başladı. Borsada yer alan bytecoin hakkında detaylar haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 15:36
Bytecoin (BCN) coin nedir? BCN Token açıklaması
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Bytecoin nedir?

Bytecoin, borsada yer alan Bitcoin ile birçok özellik de benzerlik gösterir. anonim işlemlerin gerçekleştirildiği CryptoNote vatandaşlara imzalarını kullanarak görüntülenemeyen kripto para birimidir.

Yıllardır etkisini devam eden bytecoin 2012 yılında borsa giriş yaptı. Gündem de yer alan madalyonun arkasındaki ekip kendilerini gizli tuttu. Bundan dolayı taleplerin artması üzerine birden fazla iletişim kanalı açıldı. Bunun yanı sıra da birkaç yerel topluluk oluşturuldu.

Her kripto para borsasında dikkat edilmesi gerekenler olduğu gibi bytecoin içinde dikkat edilmeli çeşitli durumlar mevcut. Çok fazla borsada görülmeyen gizlilik ve görünmezlik bytecoin de bulunuyor. Bunun yanı sıra işlemler sadeve izlenemez değil aynı zamanda da bağlanılamaz özelliği var. Bytecoin’in asıl amacı görüldüğü üzere bireyselliğin korunması ve iş için riskin en aza indirilmesidir. 2012 yılından beri üzerinde çalışılan bu proje devamlılığını günümüzde de devam ettirmektedir.

Bytecoin deflasyon bakımından da önem kazanıyor. Bu da deflasyon yüzünden ileride coinlerin pahalı hale gelmesine neden oluyor. her 120 saniye de azalan BCN bloğu, kripto paranın artık madencilik ile gerçekleştirilemeyeceğini de gösterir.

Bytecoin nasıl alınır?

Borsada yer alan BCN’yi düşük derece de ücretleri değişmez hale getirerek kıza zaman içinde popülerliği ile bir borsa haline gelen Gate.io kullanılarak elde edilir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
BorsaBytecoinKripto Para
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