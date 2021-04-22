Buzağı desteklemeleri ödeme tarihleri belli oldu mu, ne zaman ödenecek?

Çiftçilerin beklediği müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın yapacağı 2021 yılının 1. Dönem buzağı destekleme ödemeleri için bütçe belirlendi ve Nisan ayı içinde ödeme yapılacağı duyuruldu. Bakanlığın ödemelerle ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

2021 1. Dönem Buzağı Destekleme Ödeme tarihleri belli oldu

2021 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği dahilinde yapılacak olan ödemeler T.C numarasının son hanesi;

8 ile 6 olan vatandaşlara 22.04.2021 Perşembe

0, 2 ve 4 olan vatandaşlara ise 30.04.2021 Cuma günü saat 17:00 sonrasında hesaplarına yatırılacak.

Buzağı Desteklemesinden yararlanmak isteyenlerde aranan şartlar neler?

Desteklemeden yararlanabilmek için buzağıların taşımaları gereken bazı özellikler bulunuyor. Bu özellikleri taşımayan buzağılar için destekleme alınamıyor. Buzağı Desteklemelerinden yararlanmak için gereken şartlar şu şekildedir:

Buzağıların 120 gün işletmede kalmış olmaları gerekiyor. İşletmenin sahipleri buzağıları 120 gün süresince büyütmeden satabilmesi için en az 50 baş dişi sığırının olması gerekiyor. Küçük ve erken yaşta satmayı istedikleri buzağılarını bulundukları yerdeki İl ya da İlçe Müdürlükleri’ne dilekçe yazarak bildirmek zorundalar. Dilekçede; buzağıların küpe numaraları liste halinde yazılmalı. Dilekçe verilmesinden sonra İl ve İlçe Müdürlükleri işletmeleri ve buzağı listelerini Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne bildirmeliler.

Desteklemeden faydalanmak için buzağıların, 2020 senesinde dünyaya gelmiş 1. dönem için 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 2. dönem için de 1 Nisan 2021 ile 15 Haziran 2021 tarihleri aralığında doğmuş olması gerekiyor.

Buzağı desteklemelerinde Türkvet ile e-Islah kayıtları için tarih; 1. dönem buzağılar için 31 Aralık 2021 tarihi, 2. dönem buzağılar için 1 Nisan 2021 ile 15 Haziran 2021 tarihleri aralığında dünyaya gelmiş olmasıdır.

Hayvancılıkla alakalı yayımlanmış olan tebliğdeki kurallar doğrultusunda, buzağıların dişi olanları bursella ile şap, erkek olanları için yalnızca şap aşıları gibi tüm aşıların yaptırıp Veteriner Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılması, küpelenmeleri ve Türkvet ile e-ıslah kayıtlarının yapılması işletme sahiplerince sağlanmalı. Bu işlemleri yapmayan işletme sahipleri buzağı desteklemesinden faydalanamayacaktır.

Aynı zamanda 1 Ağustos 2021 tarihi itibari ile e-Islaha kaydı yapılan buzağılar desteklemeye dahil edilmeyecektir.

Soy kütüğüne bağlı buzağıların destekten yararlanması için; soy kütüğüne kaydı olan anneden doğan ve annesi kendi ırkı ile cinsinden olan boğa spermasıyla tohumlanmış olmalı. Bu doğumun belgeler ile ispatlanması gerekiyor.

Soy kütüğüne bağlı olan buzağılar, ayrı olarak bir buzağı desteklemesinden faydalanamayacaktır.

Bu tarihlere dek buzağı kayıtlarının yapılmış olması gerekiyor.

Buzağı Destekleme Ödemeleri nereye yapılıyor?

Buzağı destekleme ödemelerinden yararlanabilmek için, adına başvuru yapılmış olan buzağının 120 gün yani dört ay kadar bir süreyi işletmede geçirmiş olması gerekiyor. Devletin ödediği buzağı desteklemeleri, buzağının bulunduğu işletmeye yapılıyor. Bu hayvanlar için dönem dönem başvurular bulunuyor. Başvuruyu 1. dönemde yapan işletme sahiplerinin 2. ve 3. dönemlerde tekrardan başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Desteklemeden yararlanmak isteyen işletme sahipleri, üyeliklerinin olduğu; Süt Birliği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ya da Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği’nde kendi birlikleri ile daha üst birliklere gidip dilekçe verme zorunluluğundalar. Herhangi bir yere üyeliği bulunmayan yetiştiriciler ise, işletmenin olduğu bölgedeki İl ve İlçe Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Müdürlükleri’ne başvurarak dilekçe verebilirler.

Ödemeler Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilecektir. Çiftçiler, ödemenin yatıp yatmadığı Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulama sayfası üzerinden yapabilirler.

Buzağı Desteklemeleri kapsamında ne kadar ödeme yapılacak?

4 ay ve 4 ayın üstündeki buzağılar için 370 TL

Soy kütüğüne bağlı buzağı için 175 TL

Sperma döl kontrollü boğanın yavrusu için (ilaveten) 50 TL

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilaveten) 100 TL ödeme yapılacak.

Buzağı Desteklemeleri Ödeneği için başvuru dilekçe öneği ile buzağı başvuru listesi

Dilekçe öneğini bilgisayarınıza Word formatı ile indirerek, bilgilerinizi ekleyebilir ve kooperatife verebilirsiniz.

Buzağı Destekleme Ödeneği nasıl alınır?