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Buzağı destekleme ödeme tarihleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkla uğraşan binlerce kişiyi ilgilendiren buzağı destekleme ödeme tarihlerini açıkladı.

15 Kasım 2020 Pazar 02:03
Buzağı destekleme ödeme tarihleri belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere destek sağlamaya devam ediyor. Çiftçiler buzağı desteleme ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Buzağı başına 370 TL ila 600 TL arasında yapılacak destekleme ödemelerinde takvim merak ediliyor.

Buzağı destekleme başvuruları


Buzağı desteklemelerinden faydalanabilmek için buzağıların geçtiğimiz yıl 2019’da olması, e-ıslah ile TÜRKVET kaydının bulunması ve 4 ay yaşaması gerekmektedir. İlk dönem buzağı destekleme başvuruları 1 Ekim 2018’e kadar, 2. dönem başvuruları ise 1 Nisan 2019’a kadar oluşturulacak.

Buzağı destekleme ödemeleri için geri sayım başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz yıl destekleme ödemelerine ilişkin detayları duyurdu. Bakan Pakdemirli, yıl içerisinde 484 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon TL destek verildiğini dile getirdi. İlk etapta 320 milyon TL destek verilmişti.

Buzağı destekleme takvimi

2020 yılında yapılacak buzağı ödemelerinde ilk dönem 31 Aralık 2019’a kadar, ikinci dönem ise 1 Nisan 2020-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan 1 Ağustos 2020 sonrasında e-ıslaha kaydedilmiş olan buzağılar ise destekleme kapsamına alınmamaktadır.



Son Güncelleme: 15.11.2020 02:03
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıBuzağı Destekleme
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