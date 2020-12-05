Buzağı destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Buzağı destek ödemesi şartları

Hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin bir süredir heyecanla beklediği gün geldi. Buzağı destek ödemeleri 27 Kasım 2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlayacak. Buzağı yetiştiriciliği yapan çiftçilere toplamda 641 milyon lira destek verilecek.

Buzağı destek ödemeleri 27 Kasım’da başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin müjdesini verdiği buzağı destek ödemeleri 27 Kasım 2020 tarihi itibariyle başlıyor. Destek kapsamında buzağı yetiştiricilerine toplamda 641 milyon lira ödeme yapılacak.

Buzağı desteği alabilmek için gerekli şartlar neler?

Buzağı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin bu destekten faydalanabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda buzağının 2020 yılı içinde doğmuş olması, e-ıslak ve TÜRKVET’e kayıtlı olması, doğduğu yerde 120 gündür yaşıyor olması gerekmektedir.

Buzağı desteği neleri kapsıyor?

1 Ağustos 2020 tarihinden sonra başvuru yapan yetiştiricilerin ödemeleri Kasım 2020’de yapılacaktır.

Bakanlık tarafından sağlanan buzağı destekleri farklı alanları içermektedir. Buzağı desteğinin yanı sıra karar kapsamına dahil olan buzağılar için ilave destekler de verilmektedir. Bu desteğin içeriği soy kütüğü, ilave yavru desteği gibi alanlara sahiptir. soy kütüğü desteği, buzağının soy kütüğüne kayıtlı olan anneden doğmuş ve annesinin kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olması durumunda verilmektedir.

Bunun için süt ölçümü yapılan aylarda, işletmede bulunan inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimliliği ölçülmüş ve süt verimliliklerinin sisteme kayıt edilmiş olması gerekir. 2020 yılı içerisinde en az 6 kez süt ölçümü yapılmalıdır.

Buzağı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Buzağı desteği ödemesinden yararlanmak için başvurular il-ilçe müdürlüklerinden ya da kişilerin almak istedikleri destek için üye oldukları örgütlerden alabilmektedir. Destekler yılda iki kez verilmekte olup iki kez başvuru tarihi oluşmaktadır. Başvurular, il-ilçe müdürlükleri tarafından başvuru süresi bitiminden on gün önce e-ıslah sistemine kayıtları yapılarak kabul edilmektedir.

Buzağı desteği ne kadar?

Buzağı desteği 4 ay ve üzeri buzağılara hayvan başı 350 TL, soy kütüğüne kayıtlı 500 TL, döl kontrollü boğanın yavrusu kapsamında ise 50 TL olarak verilmektedir.