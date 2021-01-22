Büyükbaş ve küçükbaş hayvan 2021 tarım ve hayvancılık destek ödemeleri

Devlet destekli ödemeler vatandaşın T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenmektedir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli her yıl olduğu gibi bu yılda verilen desteği açıklayarak anlattı.

Fark ödemeleri kapsamında yağlı tohumlar desteği olarak 49.969 çiftçi mize 340 milyon TL,

mize 340 milyon TL, Hayvancılık Destekleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Desteği olarak 1.131 üreticimize 27 milyon TL,

Hayvan Genetik Kaynaklarının yerinde korunması projesi desteği kapsamında 468 çiftçinize 3,6 milyon TL tüm desteklerin toplamı olarak 374 milyon TL destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırıldı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yem miktarları da belli oldu. Her yıl yapılan yem desteği bu yılda ödeme miktarı belli oldu.

Büyükbaş yem desteği 65 TL

Küçükbaş yem desteği 6,5 TL





Besi ödemeleri ise haziran ayında 131 milyon lira olarak çiftçilerin hesaplarına yatacaktır.

Tarımsal destekleme miktarının belirlenmesi üzerine toprak mahsulleri ofisine ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına 1.650 TL olduğu belirtildi. Arpa alım fiyatlarında ise ton başına 1.275 TL oldu. Hububatta ise 230 lira prim ve ek destek ödemelerinin yapılacağı söylendi.



Buzağı destekleme ödemeleri

Küçükbaş sürü büyüme desteği ise 190 milyon lira

2019 aralık çiğ süt desteği ise 102 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Toplamda nisan ayında çiftçilere 1 milyar 759 milyon lira yapılacak.





Hayvancılık Desteklemeleri

Buzağı destek ödemelerinin nisan ayında yapılacağını bildiren Pakdemirli buzağı ödemeleri olacağı gibi ayrıca manda ve malak desteğinin de olacağını belirtti. Küçükbaş sürü büyütme desteği ve çiğ süt desteklerinin de olacağını belirten Bakan Pakdemirli 2019 yılının 1. Dönem buzağı desteğinin 1 milyar 435 milyon olduğunu belirterek manda malak desteğinin 32 milyon lira olduğunu belirtti.

Tarım ve hayvancılık desteklemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile yürürlüğe girerek %37 olarak artış gösterdi. Dişi manda desteklemesi ve buzağı desteklemesi olarak birçok destekleme başladı. Bunlardan birkaçı; Malak desteklemesi, anaç koyun ve keçi desteklemesi, ıslah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi, küçükbaş soy kütüğü, sürü büyüme ve yenileme gibi birçok desteklemenin başladığını belirtti.

Dişi manda ve Buzağı desteklemesi

Desteklemeden yararlanmak için öncelikle Hayvan Kayıt Sistemi TÜRKVET’e kayıt olmak zorundadır. Kayıt bulunamayan kişilerde dişi manda ve buzağı desteklemesinden faydalanamaz. Dişi manda desteklemesi için öncelikle 5 ay boyunca aynı işletilen yerden süt ölçümlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Tüm şartlar sağlanırsa eğer soy kütüğüne göre kayıtlı olan mandalar için 400 TL ödeme verilir. Buzağı desteklemesi için buzağının doğmuş olduğu işletme yerinde 120 gün yaşaması gerekmektedir. Buzağı desteklemeleri 81 ilde 4 ay olarak hayvanlar için geçerli olacaktır.

Şehir değişikliği gösteren buzağılarda ek olarak 100 TL daha alması için karanameye sunulmuştur.





Malak destekleme Programları ve Sürü yöneticisi (Çoban) destekleme ödenekleri nelerdir?

Destek programları için ilk önce yapılacak işlem malakların mutlaka TÜRKVET’e kayıtlı olması gibi 120 günde doğduğu işletmede kalması gerekmektedir. Yetiştiriciler için ise düzenli olarak baktıkları hayvan için aşılarını takip etme ve kontrollerini yaptırma zorunluluğu vardır. Veteriner hekiminde aynı zamanda sisteminde baktığı hayvanları kayıt etmiş olması gerekmektedir. Malak destekleme programlarında sadece %3 veya %5 oranında bir kesit yapılmaktadır. Bir baş malak için 150 TL destek verildiği gibi ayrıca soy kütüğüne kayıtlı olan malaklar için ise hayvan başına 400 TL ek ödeme yapılmaktadır.

Sürü Yöneticisi yani Çoban olarak bildiğimiz vatandaşlar ise 100 baş koyun, keçi ve anaç hayvanlarına mutlaka sahip olması gerekmektedir. Çobanlar resmî gazetede yayımlanması üzerine 5000 TL destekten yararlanabilecekler. Koyun, keçi veya tiftik desteklerinde ise devle hayvan başı olarak 25 TL ödenek vereceğini duyurdu. Tiftik keçileri için ise 20 TL destek verilecek.







