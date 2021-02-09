Büyükanne torun bakım yardımı nedir? Torun bakım yardımı nasıl alınır? Toruna bakım yardımı başvuru şartları

Genel olarak torunlarına gönüllü olarak rahat etmeleri amacı ile bakan büyükanneler söz konusu proje ile torunlarına bakarken bir yandan ailelere destek olurken, bir yandan da kendi bütçelerine ekstra gelir sağlamış oluyorlar. Proje çok güzel olsa da, projeye dahil olmak için bazı kriterler bulunuyor ve babaannelerin bu kriterleri uymaları gerekiyor.

Toruna bakma yardımında aranan kriterler neler?

Torunlarına bakan büyükanneler için geliştirilen projenin kapsamında, büyükanneler ve aile içinde istenilen bazı kriterler bulunuyor. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:

Torununa bakacak büyükanne torunu ile aynı şehirde yaşamalı.

Torunun annesinin 1 yıllık sigortalı çalışma süresi ile aktif sigorta süreci bulunmalı.

Toruna bakıyor olan maaş lı çalışan ya da bakıcı bulunmamalı.

lı çalışan ya da bakıcı bulunmamalı. Anne ile babanın gelirlerinin toplamı asgari ücretin 3 katından fazla olmamalı.

Torununa bakacak olan büyükannenin 65 yaş altında olması gerekiyor. 65 yaş altında değilse sağlık raporu almalı.

Annenin patronu ile hiçbir akrabalık bağı bulunmamalı.

Annenin kendisine verilen 8 hafta süreli doğum iznin kullanmış olması ve destek için başvuruda bulunduğunda çalışmaya devam ediyor olması gerekiyor.

Anne devlet kurumlarının dışında bir kurumda çalışıyor olmalı ve minimum 360 günlük prim ödemesini yapmış olması gerekmekte.

Anne minimum 18 yaşında olmalı.

Torununa bakacak büyükannenin aynı şehirde, torunun anne ile babası da aynı evde yaşıyor olmalı.

Belli bir ikametgah belgesi bulundurulmalı.

T.C vatandaşı olunmalı.

Yardım için başvurular nasıl yapılıyor?

Büyükanne Toruna Bakma Yardımı kriterleri yukarda yazdığımız şekildedir. Yukarıda sıraladığımız kriterlere uyan büyükanneler hey ay devletten 425 TL yardım alacaklar. Proje dahilinde bulunanlar bu ücreti 12 ay süresince kesintisiz alabilecekler. Ayrıca ödemeler PTT aracılığı ile yapılacak.

Başvurular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı intenet sitesi aracılığı ile online olarak yapılabiliyor. Bu şekilde başvuru yapmakta sorun yaşayanlar başvurularını İŞKUR ile SGK İl Müdürlükleri’ne ait şubelerden de gerçekleştirebilirler.

Torun Bakım Parasında seçilmiş pilot iller nereler?

Yardımdan yararlanabilmek için ilk olarak pilot illerde yaşıyor olmak gerekiyor. Daha yeni bir proje olduğundan dolayı yalnızca seçilmiş olan pilot illerde yaşayan babaanneler torun bakma maaşını alabilecekler. Proje doğrultusunda seçilmiş olan pilot iller şunlar:

İzmir

Kayseri

Bursa

Konya

Ankara

İstanbul

Gaziantep

Tekirdağ

Sakarya

Antalya

Büyükanne Toruna Bakma Projesi’nin hayata geçirilme sebebi nedir?

Kadınların iş hayatındaki istihdamını destekleyerek, onların güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Aile içindeki etkileşimi daha fazla kuvvetlendirmek.

Geleneksel Türk aile yaşamını baz alıp geçmişle olan bağlarımızı kuvvetlendirmektir.

Kadınlara çocukların güvenli ellerde olduğunu hissettirerek çalışma ortamlarında ki başarıları ile verimlerini arttırmayı desteklemektir.

Kadınların doğum yaptıktan sonra süre gelen iş yaşantılarının devam etmesini sağlamak