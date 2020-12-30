Büyük Kampanya İş Bankasından geldi! 1OO Bin tl kredi imkanı

Salgın süreci nedeniyle vatandaşlara derin bir nefes aldırmak amacıyla İş bankası tarafından 100 bin tl oranında geri ödemesiz kredi imkanı sunuldu. Faiz oranını ise ayda 1,52 olarak belirledi.

İş bankasından bu konuya dair “banka kapsamında ticari kredi limitlerinin olması ya da olmaması asla fark etmez. İşCep ya da intenet şubesi aracılığı ile bankalardan 36 ay vade ile 100 bin TL ye varan kredi anında ticari kredi kapsamına başvuru yapılabilecek. Başvuru adımları saniyeler içerisinde değerlendirmelere alınacak ve onaylanma durumları karşısında vadesiz ticari hesaplarına yatırılan paraları anında kullanmaya başlayabileceksiniz. ‘ diye açıklamada bulunuldu.

Zorlu süreçte başta esnaf ve ticaretle uğraşan vatandaşlar için100 bin tl kredi fırsatı. İşCep uygulaması ve intenet üzerinden başvuru gerçekleştirebilir.

100 bin tl kredisi merak edilenler

Anında ticari

kredi şartları

En fazla 100 bin TL imkanı

3 ay geri ödemesiz

36 ay vade imkanı

Esnaf ya da kişi tacirler başvuru yapabilir. Değerlendirmelerin ardından olumlu ya da olumsuz geri dönüşler yapılacak.

Şubelere gitme zorunluluğu olmadan herkes olduğu yerden İşCep ya da intenet şubesi aracılığı ile başvuru yapabilir.

Müşteriler İşCep ya da intenet şubesi aracılığı ile giriş yaparak 7 gün 24 saat boyunca aralıksız olarak başvuru yapabilirler.

Her ay vadede eşit taksit ödemeli imkanlar tercih edilir.

Başvuru adımları birkaç saniye içerisinde değerlendirmelere alını ve onaylandığı an vadesiz ticari hesaplara ödemeler anlık olarak yapılır.

Taksitlendirme işlemleri

Vatandaşlar 50 bin tllik bir kredide yüzde 1,52 faiz ile birlikte 36 ay vadede ödeme imkanına sahip olacak. Bunun yanında eğer ödemelerini aynı derecede yapmak isterde vatandaş, aylık 1836 tl ödeyerek toplamda 66 bin 119 tl ödeme yapmış olacak.

Geri Ödemesiz Kredi için kimlik bilgilerinizle kayıt olarak başvuru yapabilirsiniz.

