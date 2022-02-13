Bütün banka borçları tek bir kredide !

Bütün banka borçlarınızı tek bir yerde toplayan kredi

Birçok vatandaşın kredi ve kredi kartına borcu olanlar için yeni düzenlemeler yapıldı. Kredi kartına borcunu ödemeyen vatandaşlar için borç taksitlendirilmesi gündemde. Bankaya yapılan işlem ile süreç gerçekleşir. Borçlu olduğunuz bankaya giderek borç taksitlendirme başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bankalar, kredi ve kredi borcu olan birçok insana tek bir yerden veya taksitlendirme fırsatı sunmaktadır. Bu özellikler için müşterilere belirlene limite kadar kredi hizmeti sunulur.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeni ile binlerce insan sıkıntı çekmektedir. Borçlarını nasıl ödeyeceklerini nakit ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Bankalar, müşterilerine 12, 24, 36 ay farklı vade imkanı sunmaktadır. Bankalar özel borç kapatma, borç transferleri imkanı vermektedir.

Kişilerin faiz durumlarına gelir durumlarına göre borçlar için yapılandırma yapılmaktadır. Bankalar, ipotek ve teminat isteme hakkına sahiptirler. Bankalar kredi notlarına bu süreçte bakar.

Birçok borcu olanlara tek çatı altına toplama ve taksitlendirme imkanı sunulmaktadır. Bankalar kendilerine özel şekillendirmektedir. Bazı bankalar daha uzun vadeli ve cazip faiz sunar. Müşteriler için çeşit bulunmaktadır.