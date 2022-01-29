Burger King bayilik alma nedir, nasıl yapılır? Burger King bayilik başvuru şartları nelerdir?

Türkiye'de fast food sektöründe önde gelen markalar arasında yer alan Burger King, bayilik alma konusunda tercihlerde ilk sıradadır. Burger King bayilik almanın birçok avantajı bulunmaktadır. İşte Burger King bayilik alma hakkında için bilmeniz gerekenler...

Burger King nedir?

Hamburger konusunda en sık tercih edilen markalardan olan Burger King, King, 1995 yılında Türkiye’ye gelmiştir. TAB Gıda Sanayi AŞ. tarafından Türkiye’ye gelen marka fast food konusunda zamanla Türkiye’nin en ünlü ve en büyük restoran zincirlerinden birisi haline gelmiştir . Hamburger satışı üzerine çalışan markada salata çeşitleri ve tatlı satışı da bulunur.

Burger King bayilik nasıl alınır?

Marka, Türkiye genelinde Master Franchise haklarının hepsine sahiptir. Böylece bayilik almak isteyenler için bayilik hakkı verilir. Burger King bayilik sözleşmesi 20 yıl olarak yapılır. Bayilik lisansı almaya hak kazanan kişiler, restorana ait ürünleri satma ve bayilik işletme fırsatını bulacaktır.

Burger King bayilik başvuru şartları nelerdir?

Bayilik almak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Burger King bayilik başvuru şartları şu şekildedir:

Girişimci bir ruha sahip olmak ve başarma arzusu taşımak

Başarılı bir iş geçmişine ve deneyime sahip olmak

Bayilik almak için gerekli yatırım sermayesine sahip olmak

TAB gıda tarafından verilen eğitim programına katılmak

İnsanların yoğun olduğu sinema, okul, dersane gibi mekanlara yakın alanlarda yer sahibi olmak

Bayilik için seçilen mekanın giriş katta olması

Bayilik için seçilen mekanın en az 120 metrekare ve üzerinde olması ayrıca kapalı alanla birlikte en az 300 metrekare ve üzerinde olması

Bayilik için seçilen mekanın ön cephe genişliğinin en az 6,5 metre olması

Bayilik için seçilen mekanın her katının yüksekliğinin en az 2,90 metre ve depolama alanının en az 100 metrekare olması

Burger King bayi nasıl olunur?

Yukarıdaki şartlara uygun olan kişiler, restoran olarak açılacak mekanın bilgileri ve bayilik sermayesi ile birlikte TAB gıda yetkililerine başvuruda bulunmalıdır. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından uygun görülen kişiler ile 20 yıllık bayilik sözleşmesi imzalanacaktır.

Burger King bayilik ücreti ne kadar?

Bayilik ücreti 500 bin dolar + KDV şeklinde belirlenmiştir. Yeterli sermaye ve uygun mekana sahip kişiler ile bayilik lisans anlaşması yapılır. Restoranın açılışı için gerçekleşen tüm hazırlıklarda Burger King yetkililerinin desteği alınır. Marka, reklam, pazarlama, satın alma, eğitim, lojistik, insan kaynakları, operasyon ve kalite kontrol birimleri için yoğun destek sağlayacaktır.

Burger King bayilik avantajları

Burger King bayilik almak oldukça avantajlıdır.

Bayilik ücreti diğer bayilik ücretlerine göre daha uygundur. En düşük maliyetli bayilik hakkını Burger King sunar.

Burger King, bayilik almış restoranların cirosundan düşük bir pay talep eder.

Uygun fiyatlı ürünleri sayesinde müşteri potansiyeli hep artar.

Bayilere özel sürekli bir eğitim programı bulunur.

Pazarlama ve satış konusunda yoğun şekilde ve sürekli destek sağlanır.

Burger King bayilik oldukça kârlıdır.

Burger King bayilik başvuru nasıl yapılır?

Bayilik başvurusu yapmak isteyen kişiler telefon numarasından veya mail adresi üzerinden iletişim kurabilir.

Burger King, bayilik başvuru iletişim numarası: 0 212 310 66 00

Burger King bayilik başvuru e – mail adresi: franchise@tabgida.com.tr