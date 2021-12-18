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Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?

Acil nakit ihtiyacı, taşıt kredisi ve konut kredileri bankalar tarafından verilmektedir. Bankaların kredi başvuruları araştırılmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Burgan Bank'tan nasıl kredi alınabileceğini merak ediyor. Burgan Bank'tan nasıl kredi alınmaktadır?Bu haberimizde Burgan Bank'ın kredi başvurusu detaylarını sizler için derledik. İşte Burgan Bank'ın kredi başvuru detayları...

18 Aralık 2021 Cumartesi 14:29
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?
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İnsanlar zaman zaman acil paraya ihtiyaç duyabilmektedir. Bankalar insanlara ihtiyaç kredisi desteği sağlamaktadır. Bankalar ayrıca insanlara taşıt ve konut kredisi desteği de sağlamaktadır. Bu kredi desteğini sağlayan bankalardan biri olan Burgan Bank’ın kredi detayları merak ediliyor. Burgan Bank’tan nasıl kredi alınır?

Burgan Bank kredi başvurusu

Burgan Bank'tan kredi başvurusu yaparak acil nakit ihtiyaçlarınızı giderebilir  ya da  istediğiniz yatırımı yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başta olmak üzere konut ve taşıt kredilerine başvurabilirsiniz. Kredi kullanabilmek için şartları sağlıyorsanız, istediğiniz krediye başvurabilirsiniz. Krediye başvurmak için en az 18 yaşında olmalısınız. Ayrıca, kanunen kovuşturma yapılmamalı, bu nedenle kara listeye alınmamalısınız. Bu nedenle kredi notunuz kredi alabilmeniz için önemli bir faktördür. Kredi puanınız düşükse istediğiniz krediyi kullanamayabilirsiniz ya da daha düşük bir kredi limiti kullanabilirsiniz. Ancak gelir durumunuz da kredinizin tutarını etkileyen faktörlerden biridir.

Burgan Bank kredileri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak  ve başvuru oluşturmak için banka şubesine gidebilirsiniz. Burgan Bank birden fazla ihtiyaç kredisi türü sunar, ayrıca taşıt  ve konut kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurulacak krediyi belirledikten sonra bankaya giderek ilgili personele krediyi kullanmak istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Banka sizi kredinin özellikleri ve koşulları hakkında bilgilendirecek ve ardından sizin de kredi için uygun koşulları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol edecektir. Herhangi bir sorun yoksa kredi başvurusunun faizi, vadesi ve ödemesi karşılıklı olarak onaylanırsa süreç başlayacaktır. Genel çerçevede ihtiyaç kredileri aynı gün içinde tamamlansa da konut kredilerinde bu süre uzayabilmektedir.

Burgan Bank online kredi başvurusu

Burgan Bank’tan kredi kullanabilmek için bankanın resmi sitesinden başvuru yapabilirsiniz.  Resmi sitesinde yer alan Krediler bölümünden kredi detaylarına ulaşabilirsiniz. Başvuru ekranına geldikten sonra sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Başvuruyu tamamladıktan sonra başvuruya ilişkin sonucu da resmi siteden öğrenebilmektesiniz. İntenet sitesi üzerinden yalnızca ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Taşıt ve konut kredisi için bankanın şubesine gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca bankanın 0850 222 8 222 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

http://www.burgan.com.tr/

 


Son Güncelleme: 18.12.2021 14:29
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