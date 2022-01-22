Burgan Bank'tan emeklilere kredi müjdesi! Emekli kredisi kampanyası 125 bin TL kredi!

BURGAN Bank’tan emeklilere kredi müjdesi geldi. Krediye başvuruda bulunmak isteyenler, 125 bin TL’ye kadar kredi notları düşük olsa dahi kredileri onaylanacak. Emekli vatandaşlara kredi imkânı sunan bankalardan biri olan BURGAN Bank 125 bin TL ‘lik krediler de 36 ay vade ve ilk taksit ödemesini üç ay erteleme imkanı veriyor.

BURGAN Bank emekli kredisi

Burgan BANK, emekli kredisiyle beraber özellikle kredi notu düşük olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Kredi başvuracak kişiler en yakın banka şubesine gidip kredi başvurusunda bulunabilirler. Kimliğinizle beraber banka şubesine gittiğiniz zaman maaşınızı bu bankaya taşımanızı taahhüt etmeniz halinde, kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan kredinizle aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Burgan BANK emekli kredisi, kullandığınız vakit diğer bankalarda olan borçlarınızda kapatılacak. Diğer bankada bulunan ihtiyaç kredisi, kredi kartı veya kredili mevduat hesabı borçlarınızıda kapatıp, tek bir bankada borçlanacaksınız. Krediye başvurular yalnızca banka şubelerinden yapılmakta.

İcralık olan kişilere kredi veriliyor mu?

Burgan Bank, icralık olan emekli vatandaşlara kredi kampanyası yaptı. Yalnızca, icrada olan borçları kapatılmasının ardından banka maaşınızı Burgan, banka taşıyıp, kredi başvurusu yapılır. Bunun içinde en yakın Burgan Bank şubesine gidip kimliğinizle beraber emekli kredisi başvurusu yapılabilir.