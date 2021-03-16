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Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Bulgaristan asgari ücret fiyatları

Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? Yılı Bulgaristan asgari ücret fiyatları haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 16.03.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 03:21
Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Bulgaristan asgari ücret fiyatları
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Bulgaristan’da asgari ücret tutarı diğer ülkelere göre düşüktür. Para birimi Leva olan ülkede yaşam standartları asgari ücrete göre ters oranlıdır. Asgari ücretin düşük olduğu ülkede insanların çoğu asgari ücretten yüksek maaş almaktadır. 1 Euro yaklaşık olarak 1,96 Leva’ya denk gelmektedir. Ayrıca 1 Leva 4 TL’ye denk gelmektedir.

Bulgaristan’da asgari ücret düşük olmasına karşı günlük yaşam ucuzdur. Bu nedenler ülke insanı çok fazla sıkıntı çekmemektedir. Ülkenin para birimi olan Leva 2008 yılında bizim paramızda değersiz iken atılan adımlar ile birlikte şuan bizim paramızdan daha değerli bir hale gelmiştir.

Bulgaristan asgari ücreti ne kadar?

Ocak 2020’den itibaren zamlanan Bulgaristan asgari ücreti 610 Leva olmuştur. Hükümet tarafından kararlaştırılan zam ile birlikte insanların yaşam standartları Bulgaristan’da nispeten artmıştır. Ülkede genellikle asgari ücretin üstünde maaşlar işçilere verilmektedir. Bu nedenle asgari ücret tutarı insan hayatını çok fazla etkilememektedir. Ancak asgari ücrete çalışan kesimdeki insanlar hayatlarını devam ettirebilseler dahi herhangi bir birikim yapamamaktadır.

Bulgaristan yıllara göre asgari ücret

2000 yılından itibaren düzenli olarak artan Bulgaristan asgari ücreti, ülkenin gelişimi ile doğru orantılı olarak artmıştır. 2008 yılında ülkede atılan ekonomik adımlar ile birlikte ülkenin maddi gelirleri artmıştır ve parası değer kazanmaya başlamıştır.

           Yıl           Euro

  • 2013      158,50
  • 2014      173,84
  • 2015      194,29
  • 2016      214,75
  • 2017      235,20
  • 2018      260,76
  • 2019     287,26
  • 2020      312,91

Bulgaristan emek harcama şartları

Avrupa Birliği’ne giren Bulgaristan o dönemden itibaren emek harcama şartlarında iyileştirmeler yapmaktadır. Avrupa’da haftalık çalışma süresi ortalama 38 saattir. Bu süre Bulgaristan’da ise 40 saati aşmaktadır. Bu anlamda Avrupa’ya yetişmeye çalışan Bulgaristan’da insanlar günde 8 saat ve üzeri çalışmaktadır. 8 saat üzeri çalışan kişilere mesai ücreti verilmektedir.

Bulgaristan fiyatlar

Bulgaristan’da günlük yaşamda harcama yapacak kişiler için fiyatlar son derece ucuz. Gıda bölümünde alışveriş yapacak kişiler için 12’li yumurta 2,10 Leva, 1 kilogram biftek ise 13 Leva’dır. Ayrıca ülkede bir paket Marlboro sigara 5,20 Leva iken 1 litre şarabın fiyatı ise 7,50 Leva’dır. Bu açıdan bakıldığında ülkede gıda bölümü çok ucuzdur.

Bulgaristan’da şehir merkezinde evde oturmak isteyenler için 450 Leva ile 700 Leva arasında kiralık evler bulunmaktadır. Eğer şehir merkezi şartı olmayan biriyseniz 200 ile 400 Leva arasında kiralık ev kolayca bulabilmeniz mümkündür.

Ülkede ulaşım fiyatları ise metro ve otobüslerde 1,60 1leva olarak belirlenmiştir. Taksiler ise kilometre başına 0,80 Leva almaktadır.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 03:21
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