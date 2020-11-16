İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Bulgaristan asgari ücret fiyatları

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? Yılı Bulgaristan asgari ücret fiyatları ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 16 Kasım 2020 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

16 Kasım 2020 Pazartesi 22:38
Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Bulgaristan asgari ücret fiyatları
Takip Et:

Bulgaristan’da asgari ücret tutarı diğer ülkelere göre düşüktür. Para birimi Leva olan ülkede yaşam standartları asgari ücrete göre ters oranlıdır. Asgari ücretin düşük olduğu ülkede insanların çoğu asgari ücretten yüksek maaş almaktadır. 1 Euro yaklaşık olarak 1,96 Leva’ya denk gelmektedir. Ayrıca 1 Leva 4 TL’ye denk gelmektedir.

Bulgaristan’da asgari ücret düşük olmasına karşı günlük yaşam ucuzdur. Bu nedenler ülke insanı çok fazla sıkıntı çekmemektedir. Ülkenin para birimi olan Leva 2008 yılında bizim paramızda değersiz iken atılan adımlar ile birlikte şuan bizim paramızdan daha değerli bir hale gelmiştir.

Bulgaristan asgari ücreti ne kadar?

Ocak 2020’den itibaren zamlanan Bulgaristan asgari ücreti 610 Leva olmuştur. Hükümet tarafından kararlaştırılan zam ile birlikte insanların yaşam standartları Bulgaristan’da nispeten artmıştır. Ülkede genellikle asgari ücretin üstünde maaşlar işçilere verilmektedir. Bu nedenle asgari ücret tutarı insan hayatını çok fazla etkilememektedir. Ancak asgari ücrete çalışan kesimdeki insanlar hayatlarını devam ettirebilseler dahi herhangi bir birikim yapamamaktadır.

Bulgaristan yıllara göre asgari ücret

2000 yılından itibaren düzenli olarak artan Bulgaristan asgari ücreti, ülkenin gelişimi ile doğru orantılı olarak artmıştır. 2008 yılında ülkede atılan ekonomik adımlar ile birlikte ülkenin maddi gelirleri artmıştır ve parası değer kazanmaya başlamıştır.


           Yıl           Euro

  • 2013      158,50
  • 2014      173,84
  • 2015      194,29
  • 2016      214,75
  • 2017      235,20
  • 2018      260,76
  • 2019     287,26
  • 2020      312,91

Bulgaristan emek harcama şartları

Avrupa Birliği’ne giren Bulgaristan o dönemden itibaren emek harcama şartlarında iyileştirmeler yapmaktadır. Avrupa’da haftalık çalışma süresi ortalama 38 saattir. Bu süre Bulgaristan’da ise 40 saati aşmaktadır. Bu anlamda Avrupa’ya yetişmeye çalışan Bulgaristan’da insanlar günde 8 saat ve üzeri çalışmaktadır. 8 saat üzeri çalışan kişilere mesai ücreti verilmektedir.

Bulgaristan fiyatlar

Bulgaristan’da günlük yaşamda harcama yapacak kişiler için fiyatlar son derece ucuz. Gıda bölümünde alışveriş yapacak kişiler için 12’li yumurta 2,10 Leva, 1 kilogram biftek ise 13 Leva’dır. Ayrıca ülkede bir paket Marlboro sigara 5,20 Leva iken 1 litre şarabın fiyatı ise 7,50 Leva’dır. Bu açıdan bakıldığında ülkede gıda bölümü çok ucuzdur.

Bulgaristan’da şehir merkezinde evde oturmak isteyenler için 450 Leva ile 700 Leva arasında kiralık evler bulunmaktadır. Eğer şehir merkezi şartı olmayan biriyseniz 200 ile 400 Leva arasında kiralık ev kolayca bulabilmeniz mümkündür.

Ülkede ulaşım fiyatları ise metro ve otobüslerde 1,60 1leva olarak belirlenmiştir. Taksiler ise kilometre başına 0,80 Leva almaktadır.

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 22:38
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Popüler Haberler

SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Bulgaristan asgari ücret fiyatları
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Fakirlik maaşı almanın şartları ve başvuru adımları 2020
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
Kaç haftalık hamileyim? Hamilelik haftası hesaplama
Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2020 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
Rüyada doğum veya hamilelik görmek neye işaret eder?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Hangi günler tatil olacak? Yılbaşı tatil günleri
Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş rol aldığı yapımlar
Nijeryalı komik çocuk kimdir? Osita Iheme sosyal medyayı sallıyor!
Sony PlayStation 5 özellikleri nasıl olacak? PS5 fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı mı?
TOKİ Konya Karapınar Kura Çekiliş Sonucu Açıklandı!
6,7,10 ve 11.sınıflar 23 Kasım'da okula başlayacak mı?
Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi?
Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti? Başka kanalda yeniden başlar mı?
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2020 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları
Moldova asgari ücret ne kadar? 2020 Moldova yaşam şartları nasıl?
FAST ödeme sistemi ile para transferi nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.