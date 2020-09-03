İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt! Mutlu olmak istiyorum
Berrak Tüzünataç'dan eleştirilere sert yanıt!...
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı kahkahaya boğdu
Nurgül Yeşilçay'ın Acun Ilıcalı paylaşımı...
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı! Ailecek yakalandık
Dwayne Johnson'dan korona virüs paylaşımı!...
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3 Eylül 2020 indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 Aktüel Katalog Yayımlandı! 3...

Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Bulgaristan asgari ücret ne kadar? Bulgaristan yaşam şartları nasıl? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 3 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, Bulgaristan asgari ücret ne kadar? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:41
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Takip Et:

Bulgaristan’da asgari ücret tutarı diğer ülkelere göre düşüktür. Para birimi Leva olan ülkede yaşam standartları asgari ücrete göre ters oranlıdır. Asgari ücretin düşük olduğu ülkede insanların çoğu asgari ücretten yüksek maaş almaktadır. 1 Euro yaklaşık olarak 1,96 Leva’ya denk gelmektedir. Ayrıca 1 Leva 4 TL’ye denk gelmektedir.

Bulgaristan’da asgari ücret düşük olmasına karşı günlük yaşam ucuzdur. Bu nedenler ülke insanı çok fazla sıkıntı çekmemektedir. Ülkenin para birimi olan Leva 2008 yılında bizim paramızda değersiz iken atılan adımlar ile birlikte şuan bizim paramızdan daha değerli bir hale gelmiştir.

Bulgaristan asgari ücreti ne kadar?

Ocak 2020’den itibaren zamlanan Bulgaristan asgari ücreti 610 Leva olmuştur. Hükümet tarafından kararlaştırılan zam ile birlikte insanların yaşam standartları Bulgaristan’da nispeten artmıştır. Ülkede genellikle asgari ücretin üstünde maaşlar işçilere verilmektedir. Bu nedenle asgari ücret tutarı insan hayatını çok fazla etkilememektedir. Ancak asgari ücrete çalışan kesimdeki insanlar hayatlarını devam ettirebilseler dahi herhangi bir birikim yapamamaktadır.

Bulgaristan yıllara göre asgari ücret

2000 yılından itibaren düzenli olarak artan Bulgaristan asgari ücreti, ülkenin gelişimi ile doğru orantılı olarak artmıştır. 2008 yılında ülkede atılan ekonomik adımlar ile birlikte ülkenin maddi gelirleri artmıştır ve parası değer kazanmaya başlamıştır.


           Yıl           Euro

  • 2013      158,50
  • 2014      173,84
  • 2015      194,29
  • 2016      214,75
  • 2017      235,20
  • 2018      260,76
  • 2019     287,26
  • 2020      312,91

Bulgaristan emek harcama şartları

Avrupa Birliği’ne giren Bulgaristan o dönemden itibaren emek harcama şartlarında iyileştirmeler yapmaktadır. Avrupa’da haftalık çalışma süresi ortalama 38 saattir. Bu süre Bulgaristan’da ise 40 saati aşmaktadır. Bu anlamda Avrupa’ya yetişmeye çalışan Bulgaristan’da insanlar günde 8 saat ve üzeri çalışmaktadır. 8 saat üzeri çalışan kişilere mesai ücreti verilmektedir.

Bulgaristan fiyatlar

Bulgaristan’da günlük yaşamda harcama yapacak kişiler için fiyatlar son derece ucuz. Gıda bölümünde alışveriş yapacak kişiler için 12’li yumurta 2,10 Leva, 1 kilogram biftek ise 13 Leva’dır. Ayrıca ülkede bir paket Marlboro sigara 5,20 Leva iken 1 litre şarabın fiyatı ise 7,50 Leva’dır. Bu açıdan bakıldığında ülkede gıda bölümü çok ucuzdur.

Bulgaristan’da şehir merkezinde evde oturmak isteyenler için 450 Leva ile 700 Leva arasında kiralık evler bulunmaktadır. Eğer şehir merkezi şartı olmayan biriyseniz 200 ile 400 Leva arasında kiralık ev kolayca bulabilmeniz mümkündür.

Ülkede ulaşım fiyatları ise metro ve otobüslerde 1,60 1leva olarak belirlenmiştir. Taksiler ise kilometre başına 0,80 Leva almaktadır.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 17:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası

Popüler Haberler

Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Yeni doğan bebek için kimlik çıkarırken ücret ödenir mi?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Whatsapp benzeri programlar 2020
Faturalı hat üzerinden kredi nasıl alınır? 2020 Faturalı hat kredi çekme
Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’a yeni oyuncular katılıyor!
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Sokağa çıkma yasağında metro, metrobüs, vapur ve otobüsler seferleri devam edecek mi, çalışacak mı?
Muska nedir? Muska taşırken nelere dikkat edilmeli? Muska taşımak günah mı?
Nejat İşler Çukur dizisinde! Yamaç'ın baş düşmanı Çağatay rolü ile Çukur’a sürpriz karakter!
Barcelona ile Real Madrid maçı ne zaman yapılacak? El Clasico maçı canlı yayın saati ve kanalı
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2020
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2020
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Eylül 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.