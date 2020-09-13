Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin programdan neden ayrıldı? Yerine kim gelecek?

4 Haziran'da Blent Ersoy'un kendi imzasını attığını ve her ay 3 milyon ila 250 bin lira alacak olan Kuaförüm Sensin jürisi olduğunu duymuştuk. Kuaförüm Sensin programı 2 ay içinde yeni değişiklikler yaptı ve yeni sezona başladı. Global Medya, Bülent Ersoy'un gelişiyle Kuaförüm Sensin programının reytinglerinin yükseleceğine inanmıştı lakin beklenildiği gibi olmadı.
Bülent Ersoy’un Yerine Fatih Ürek İle Anlaşıldı
Gelinim Mutfakta'yı geçen sezon Kanal D ekranlarında sunan Fatih Ürek, Gelinim Mutfakta'dan 2020-2021 sezonu için ayrıldı ve yeni jüri üyesi olarak Kuaförüm Sensin'e katıldı. Fatih Ürek ile Bülent Ersoy'un maaşının çok altında sözleşme imzalandı. Bu, Kuaförüm Sensin’in yapımcısı olan Global Medya'yı biraz rahatlattı.
Son Güncelleme: 13.09.2020 14:00