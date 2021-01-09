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Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Sıcak gündemde yer tutan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. İşte merak edilen altın fiyatları;

9 Ocak 2021 Cumartesi güncel altın fiyatları;

9 Ocak 2021 Cumartesi GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 440, 73 

Satış: 440, 79

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.858, 28

Satış: 2. 916, 26

9 Ocak 2021 Cumartesi ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 716, 00

Satış: 726, 00

9 Ocak 2021 Cumartesi CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.968, 00

Satış: 3.013,00

9 Ocak 2021 Cumartesi YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.432, 00

Satış: 1.452, 40

9 Ocak 2021 Cumartesi ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.940, 60

Satış: 2.064, 20

9 Ocak 2021 Cumartesi 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 245, 05

Satış: 284, 43

9 Ocak 2021 Cumartesi 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 398, 73

Satış: 414, 15

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02
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