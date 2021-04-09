İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 09.04.2021 tarihli haberimizi okuyun.

09 Nisan 2021 Cuma 00:03
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 455,41 TL Satış: 455,64 TL

Çeyrek altın Alış: 728.00 TL'den Satış: 753,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.912,00'den Satış: 2.995,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?
Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs Kıbrıs Küvet katliamı nedir?
Altın ne kadar oldu? 9 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 9 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Nisan 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 9 Nisan 2021 Cuma bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 9 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
9 Nisan 2021 Cuma itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Nisan 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Nisan yağmurları faydaları nedir?
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 9 Nisan 2021 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Nisan 2021 Cuma
Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir? 2021 diyabet hastalığı malulen emeklilik şartları
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
TV8 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Nisan 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
Fahrettin Koca istifa etti mi, edecek mi? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor
TV 8 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal D canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv Akıncı dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.