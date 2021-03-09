İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 9 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Eskilerin deyimiyle 'Altın çamura düşse de altındır' mottosuyla yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olan araçtır. Koronavirüs döneminde de fiyatların artması yatırım aracı olmasını engellemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 417,40 Satış: 417,49 TL.

Çeyrek altın Alış: 681,00 TL'den Satış: 693,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.716,00'den Satış: 2.788,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?
2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?
Halkbank 100 bin TL Kadın Girişimci kredisi şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?
Halkbank 100 bin TL Kadın Girişimci kredisi şartları nelerdir, kimler faydalanabilir?
2021 yılında eczacılık maaşları belli oldu
2021 yılında eczacılık maaşları belli oldu
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
KOSGEB Girişimcilik sınavında ne tarz sorular çıkıyor? KOSGEB Girişimcilik sınavı soru örnekleri
2021 yılı çok para kazandıran iş fikirleri
2021 yılı çok para kazandıran iş fikirleri
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 9 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 9 Mart 2021 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 9 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mart 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mart 2021 Salı güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 9 Mart 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Mart 2021 Salı
9 Mart 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
9 Mart 2021 Salı günü Atv yayın akışı
Zümrüdüanka Behram kimdir? Menderes Samancılar gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Exxen Tolgshow Filtresiz yeni bölüm konuğu kim olacak?
Titreme hastalığı olarak bilinen Angela Merkel’in hastalığı Ortostatik Tremor nedir?
Özel araç ile şehirler arası yolculuklara kısıtlama veya yasak var mı?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Survivor 2021 44. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.