Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

7 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 485,11

SATIŞ: 503,88

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.541,47

SATIŞ: 3.631,08

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.422,17

SATIŞ: 3.487,05

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.436,60

SATIŞ: 3.474,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.705,74

SATIŞ: 1.748,87

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 855,54

SATIŞ: 874,44

GRAM ALTIN

ALIŞ: 536,04

SATIŞ: 538,39

8 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.