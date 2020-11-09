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Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

9 Kasım 2020 tarihli Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Kasım 9 Pazartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:00
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

7 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 485,11

SATIŞ: 503,88

 

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.541,47

SATIŞ: 3.631,08

 

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.422,17

SATIŞ: 3.487,05

 

TAM ALTIN


ALIŞ: 3.436,60

SATIŞ: 3.474,10

 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.705,74

SATIŞ: 1.748,87

 

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 855,54

SATIŞ: 874,44

 

GRAM ALTIN

ALIŞ: 536,04

SATIŞ: 538,39

 

8 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.11.2020 00:00
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