Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.
7 Kasım 2020 güncel altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 485,11
SATIŞ: 503,88
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.541,47
SATIŞ: 3.631,08
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.422,17
SATIŞ: 3.487,05
TAM ALTIN
SATIŞ: 3.474,10
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.705,74
SATIŞ: 1.748,87
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 855,54
SATIŞ: 874,44
GRAM ALTIN
ALIŞ: 536,04
SATIŞ: 538,39
8 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 09.11.2020 00:00