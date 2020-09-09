Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

9 Eylül 2020 Çarşamba güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 465,58

Satış: 465,68

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:757,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Satış: 766,10

Alış: 3.019,70

Satış: 3.048,80

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.509,90

Satış: 1.530,30

9 Eylül 2020 Çarşamba Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.