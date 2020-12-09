İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Aralık 9 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:01
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. insanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. işte merak edilen altın fiyatları;

9 Aralık 2020 Çarşamba güncel altın fiyatları şu şekilde;

 

9 Aralık 2020 Çarşamba GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 462,76 TL,

Satış: 466,89 TL,

9 Aralık 2020 Çarşamba SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 449,57

Satış: 449,68

9 Aralık 2020 Çarşamba ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.858,43 TL,

Satış: 1.858,92 TL,

9 Aralık 2020 Çarşamba ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 749,31

Satış: 765,23

9 Aralık 2020 Çarşamba CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.083,24 TL,

Satış: 3.119,94 TL,

9 Aralık 2020 Çarşamba YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.499,12 TL,

Satış: 1.531,47 TL,

9 Aralık 2020 Çarşamba ATA ALTIN FİYATI

Alış: 3.083,33

Satış: 3.119,90

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında memur ve emeklilerin maaşı ne kadar olacak?
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
Güncel konut kredisi faizleri ne oldu? Banka konut kredisi faizleri tırmanışta!
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
2020 Bankaların kiralık kasa ücretleri ne kadar? Banka kasa kiralama ücretleri
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Düşük faiz oranı ve ertelemeli seçenekleriyle kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Devletten ilk defa ev alacak gençlere 82 bin TL hibe desteği
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihi rekor kırdı!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 9 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 9 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Evde bakım maaşı yatan iller 9 Aralık 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 9 Aralık 2020 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Aralık 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Aralık 2020 Çarşamba
Bim aktüel indirim kataloğu 9 Aralık 2020 Çarşamba ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 9 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Aralık 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
Vakıfbank 2020 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2020
Ciltte oluşan yara ve izleri geçiren en iyi 5 krem önerisi
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak? GS - BJK derbi maçında seyirci olacak mı?
Gel Hemşerim yarışmasına nasıl başvurulur? Sunucusu Rüştü Onur Atilla kimdir?
Facebook giriş yapma ve hesap açma işlemleri
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme başvuru nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi ücretli midir?
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Benim Adım Melek dizisi Gülşat karakteri kimdir? Özlem Maden hakkında bilgiler
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik hakkında bilgiler
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.