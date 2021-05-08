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Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mayıs 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 8 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mayıs 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

 

GRAM ALTIN FİYATI

481,03

486,30

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

485,11

485,18

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.820,16

1.820,43

ÇEYREK ALTIN FİYATI

776,09

793,17

YARIM ALTIN FİYATI

1.547,49

1.586,55

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.104,69

3.163,39

ATA ALTIN FİYATI

3.100,27

3.178,48

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

264,43

317,73

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

435,42

466,26

 

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:02
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