İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 08.03.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Eskilerin deyimiyle 'Altın çamura düşse de altındır' mottosuyla yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olan araçtır. Koronavirüs döneminde de fiyatların artması yatırım aracı olmasını engellemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Bugün Gram altın Alış: 411,34 Satış: 411,42 TL.

Çeyrek altın Alış: 670,00 TL'den Satış: 682,00 TL.

Cumhuriyet altını alış: 2.669,00'den Satış: 2.748,00

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme
Bankaların şube kodu nedir? Nereden bulabilirim? Şube kodu öğrenme
Belgesiz kredi imkânı sunan bankalar hangisidir?
Belgesiz kredi imkânı sunan bankalar hangisidir?
Konut kredisi hakkında bilinmeyenler ve konut kredileri hakkındaki sorular ve cevaplar
Konut kredisi hakkında bilinmeyenler ve konut kredileri hakkındaki sorular ve cevaplar
KOSGEB Destek Programları Yönetmenliği ve Destek Alabilecek Firmalar
KOSGEB Destek Programları Yönetmenliği ve Destek Alabilecek Firmalar
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor
KOSGEB genç çiftçilere 30.000 TL hibe veriyor

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 8 Mart 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
8 Mart 2021 Pazartesi evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 8 Mart 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Mart 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mart 2021 Pazartesi
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
PUBG yeni güncellemesi detayları belli oldu! 19 Şubat PUBG güncellemesi yenilikleri
Sokağa çıkma yasağında ekmek ve su nasıl alınacak? Marketler açık mı, sipariş getiriyorlar mı?
50 Kelimelik Mektuplar dizisi oyuncuları ve dizi konusu
İlk ara tatil hangi tarihte ne zaman olacak? Okullar için ara tatil dönemleri
2019 Eylül ayı PS4 PLUS ücretsiz oyunları
Star TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kefaret dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
Bargello parfüm şubesi nasıl açılır? Bargello parfüm başvuru şartları belli oldu
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.