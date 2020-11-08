Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

7 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,11

SATIŞ: 441,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.145,94

SATIŞ: 3.225,68

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.019,00

SATIŞ: 3.076,19

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.436,60

SATIŞ: 3.474,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.504,78

SATIŞ: 1.542,81

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 779,57

SATIŞ: 784,42

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,50

SATIŞ: 476,70

6 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.