Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Kasım 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.
7 Kasım 2020 güncel altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 425,11
SATIŞ: 441,56
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.145,94
SATIŞ: 3.225,68
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.019,00
SATIŞ: 3.076,19
TAM ALTIN
SATIŞ: 3.474,10
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.504,78
SATIŞ: 1.542,81
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 779,57
SATIŞ: 784,42
GRAM ALTIN
ALIŞ: 476,50
SATIŞ: 476,70
6 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 08.11.2020 00:01