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Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

8 Eylül 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

8 Eylül 2020 Salı güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 462,25

Satış: 462,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:752,40


Satış: 762,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.000,40
Satış: 3.038,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.500,10

Satış: 1.528,30

 

8 Eylül 2020 Salı Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.09.2020 00:02
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