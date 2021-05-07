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Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Mayıs 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 07.05.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

07 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Mayıs 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/ 

Ons

Alış: 1.812,55 dolar 

Satış: 1.812,85 dolar

Gram

Alış: 4893,80 lira

Satış: 483,89 lira

Çeyrek

Alış: 771 lira

Satış: 793 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.082 lira

Satış: 3.181 lira

22 Ayar Bilezik

Alış: 425,30

Satış: 487,49

Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:02
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Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
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