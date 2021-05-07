Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Mayıs 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Eskilerden beri gelen altın yatırımcıların ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlar artsa da yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Koronavirüs döneminde de fiyatlarının artması yatırım aracı olmasını engelleyemedi. Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir. Güncel olmadığını düşündüğünüz anlarda alış ve satış rakamlarına göz atabileceğiniz link: https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/gram-altin-fiyati/
Ons
Alış: 1.812,55 dolar
Satış: 1.812,85 dolar
Gram
Alış: 4893,80 lira
Satış: 483,89 lira
Çeyrek
Satış: 793 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.082 lira
Satış: 3.181 lira
22 Ayar Bilezik
Alış: 425,30
Satış: 487,49
Altın en eski maden türlerinden biri olarak günümüzde de yerini korumaktadır. Özellikle kadınların ziynet eşyası olarak birinci sırada gelen ve göz kamaştıran biçimleriyle her geçen gün değeri artmaktadır. Yatırımcılar içinde en güvenilir kapıdır.