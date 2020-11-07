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Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 07.11.2020 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:13
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

6 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 489,00

SATIŞ: 495,50

 

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.535,07

SATIŞ: 3.415,05

 

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.535,60

SATIŞ: 3.572,10

 

TAM ALTIN


ALIŞ: 3.436,60

SATIŞ: 3.474,10

 

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.718,50

SATIŞ: 1.754,90

 

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 835,90

SATIŞ: 848,70

 

GRAM ALTIN

ALIŞ: 529,57

SATIŞ: 534,78

 

6 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.11.2020 00:13
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