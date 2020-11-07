Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.
6 Kasım 2020 güncel altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 489,00
SATIŞ: 495,50
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.535,07
SATIŞ: 3.415,05
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.535,60
SATIŞ: 3.572,10
TAM ALTIN
SATIŞ: 3.474,10
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.718,50
SATIŞ: 1.754,90
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 835,90
SATIŞ: 848,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 529,57
SATIŞ: 534,78
6 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 07.11.2020 00:13