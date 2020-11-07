Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.

6 Kasım 2020 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 489,00

SATIŞ: 495,50

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.535,07

SATIŞ: 3.415,05

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.535,60

SATIŞ: 3.572,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.436,60

SATIŞ: 3.474,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.718,50

SATIŞ: 1.754,90

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 835,90

SATIŞ: 848,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 529,57

SATIŞ: 534,78

6 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.