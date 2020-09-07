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Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili yeni ayrıntılar 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 7 Eylül 2020 gününe ait Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:04
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

7 Eylül 2020 Pazartesi güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 462,25

Satış: 462,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:752,40


Satış: 762,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.000,40
Satış: 3.038,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.500,10

Satış: 1.528,30

 

7 Eylül 2020 Pazartesi Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.09.2020 00:04
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