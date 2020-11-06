Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Kasım 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde en uç noktayı gördü. Çeyrek altın, fiyatı 800 lira barajını aştı.
4 Kasım 2020 güncel altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 473,00
SATIŞ: 477,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.376,07
SATIŞ: 3.415,05
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.343,60
SATIŞ: 3.482,10
ALIŞ: 3.245,60
SATIŞ: 3.384,10
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.651,50
SATIŞ: 1.685,90
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 835,90
SATIŞ: 848,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 515,57
SATIŞ: 515,78
4 Kasım 2020 Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.
Son Güncelleme: 06.11.2020 00:01