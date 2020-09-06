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Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Eylül 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 6 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizde, Bugün gram altın ne kadar oldu? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

06 Eylül 2020 Pazar 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Eylül 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Altın fiyatları son günlerde adeta rekora koşuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları tavanı gördü. Altın birikimi yapan vatandaşlar, artışla birlikte kuyumculara koştu.

6 Eylül 2020 Pazar güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 462,25

Satış: 462,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış:752,40


Satış: 762,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.000,40
Satış: 3.038,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.500,10

Satış: 1.528,30

 

6 Eylül 2020 Pazar Günlük altın verileri ve analizlerini anlık olarak takip etmek için Link adresine gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.09.2020 00:02
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