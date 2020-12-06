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Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 6 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 00:02
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. insanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. işte merak edilen altın fiyatları;

6 Aralık 2020 Pazar güncel altın fiyatları şu şekilde;

 

6 Aralık 2020 Pazar GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 444,76 TL,

Satış: 449,89 TL,

6 Aralık 2020 Pazar SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 449,57

Satış: 449,68

6 Aralık 2020 Pazar ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış: 1.787,43 TL,

Satış: 1.789,92 TL,

6 Aralık 2020 Pazar ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 721,31

Satış: 737,23

6 Aralık 2020 Pazar CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.966,24 TL,

Satış: 3.003,94 TL,

6 Aralık 2020 Pazar YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.442,12 TL,

Satış: 1.475,47 TL,

6 Aralık 2020 Pazar ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.996,33

Satış: 3.003,90

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Son Güncelleme: 06.12.2020 00:02
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