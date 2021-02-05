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Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 05.02.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 00:04
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
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Salgın dönemiinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yaşamıştır. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam etmektedir.

Bugün gram altın 423 TL iken çeyrek altın 704 TL'den işlem görmekte...

Geleceğimiz için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale gelmektedir. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın, sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla değişiklik gösteren, yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüşmüştür.. Merak edilen altın fiyatları;

31 Ocak 2021 güncel altın fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 386,27

SATIŞ: 390,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 2,787,88

SATIŞ: 2.816,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.787,00

SATIŞ: 2.817,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.709,11

SATIŞ: 2.739,99

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.354,00

SATIŞ: 1.383,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 677,00

SATIŞ: 691,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 417,51

SATIŞ: 421,78

 

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Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülmekte.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:04
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