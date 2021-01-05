İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Gündemde dikkat çeken Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Bugün gram altın ne kadar oldu? güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları haberini 04.01.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 01:39
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Takip Et:

Salgın dönemi içinde yatırımcılar tarafından çokça tercih edilen altın, Covid-19 virüsü salgınına yönelik aşıların ortaya konması sonrasında düşüş yönlü bir grafik çizmeye başlamıştı. Son günlerde yeniden yükselmeye yönelik bir tutum sergileyen altın fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Herkesin geleceği için güvence teşkil eden Altın, her geçen gün daha da değerli hale geliyor. İnsanların ziynet eşyalarında da vazgeçilmez olan Altın,  sürekli artan ve azalan fiyatlarıyla yatırımcılar tarafından merak edilen bir unsura dönüştü. İşte merak edilen altın fiyatları;

5 Ocak 2021 Salı güncel altın fiyatları;

5 Ocak 2021 Salı GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 458, 22

Satış: 463, 93

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.976,77

Satış: 3.008, 01

5 Ocak 2021 Salı ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 744, 17

Satış: 759,60

5 Ocak 2021 Salı CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.061, 05

Satış: 3.097, 27

5 Ocak 2021 Salı YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.487,48

Satış: 1.521,18

5 Ocak 2021 Salı ATA ALTIN FİYATI

Alış: 3.062, 73

Satış: 3.098, 68

5 Ocak 2021 Salı 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 270, 33

Satış: 273, 05

5 Ocak 2021 Salı 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 424, 07

Satış: 429, 97

ALTIN FİYATLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları yükselecek mi, yoksa düşecek mi?

Altın fiyatlarının son dönemde ortaya koyduğu grafiğe bakıldığında 1800 dolardan düşük seviyede ons altının sayılı gün geçirdiği görülüyor. Son verilere göre yeniden bu seviyenin üstüne çıkan ons altının bu tutumu devam ettirmesi bekleniyor. Diğer yandan uzmanların ve analistlerin yaptıkları değerlendirmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası toplantısı ardından altın ve döviz fiyatlarına yeni bir düzenleme yapılabileceği aktarılıyor.

2021 senesinde altın ve döviz ücretlerinin oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği de tahmin edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca gram altına yatırım yapan kişilerin de 2021 senesi içinde yatırımlarının karşılığını almaya başlayabilecekleri, grafiğini yükselerek çizmeye devam edeceği yapılan ön görüler arasında görülüyor.



Son Güncelleme: 05.01.2021 01:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıGram AltınNe Kadar OlduGramAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Terör örgütüne kahraman komandolarımızdan büyük darbe!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!
Ziraat Bankası'ndan 2 sene geri ödemesiz kredi fırsatı!

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Yemin dizisi Kumru kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Özkul nereli, yaşı kaç?
5 Ocak Salı 2021 Eşkıya Hekimoğlu Baraj dizileri yayınlanacak mı?
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
5 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TV8 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Instagram’dan video nasıl indirilir? Instagram’dan video indirmek için programlar
Kefaret dizisi son bölümde çalan şarkı kimin şarkısıdır?
Ucuz uçak bileti için en uygun ve kolay yol internet kampanyaları
Halil Ergün bulundu mu? Müge Anlı programındaki Halil Ergün olayı son durum
PTT rapor parası ne zaman yatar, nasıl alınır?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Ocak 2021 Salı
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Ayak bileği burkulması ne kadar sürede tedavi edilir? Bilek burkulması iyileşme süresi
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Ocak 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.